Un reciente episodio de violencia en las tribunas del Estadio Monumental ha desatado una profunda indignación en el entorno de Universitario de Deportes. Este lamentable suceso ocurrió cuando un conocido creador de contenido fue atacado físicamente por un grupo de sujetos, justo en medio de la frustración generalizada tras la temprana y dolorosa eliminación del equipo en la Copa Libertadores 2026. Ante el prolongado silencio de la dirigencia oficial sobre este grave incidente, fue el histórico ídolo crema, José Luis ‘El Puma’ Carranza, quien decidió dar la cara. A través de una transmisión en directo, el exfutbolista tomó la palabra para solidarizarse con la víctima y asumir una postura firme de rechazo total frente a cualquier tipo de agresión en los recintos deportivos. A continuación, te contamos a detalle qué fue lo que dijo.

¿QUÉ LE DIJO EL ‘PUMA’ CARRANZA AL HINCHA AGREDIDO?

Durante un diálogo cara a cara en un programa digital, el exmediocampista merengue se dirigió directamente al agraviado para ofrecerle su arrepentimiento público, asumiendo el rol de representante moral frente al vacío institucional del club de Ate.

Carranza dejó clara su indignación por la forma en que ciertos individuos descargaron su frustración contra un espectador, castigándolo por temas estrictamente futbolísticos. “Pedirte disculpas, ¿no? Porque somos parte de la familia de la U. Esto no puede pasar. De verdad uno se siente mal con toda esta forma de, de protestar y hacerte culpable de unas cosas que pasan en un campo“, expresó el exfutbolista con seriedad.

¿CUÁL FUE EL DETONANTE DEL INCIDENTE EN EL RECINTO DE ATE?

La chispa que encendió la violencia la noche del último martes 26 de mayo fue la salida del equipo de la Copa Libertadores 2026. Al terminar el partido con un triste empate sin goles frente al Deportes Tolima, los cremas cayeron al último puesto del Grupo B. Con este mal resultado, el club perdió la oportunidad de pasar a los octavos de final del certamen e incluso la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana.

La eliminación hizo que muchos fanáticos se sintieran muy frustrados y molestos. Por ello, gran parte de los seguidores comenzó a echarle la culpa de este enorme fracaso a Franco Velazco, quien es el actual administrador de la institución deportiva.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA ESTE CREADOR DE CONTENIDO?

En medio de este ambiente lleno de mucha tensión, un streamer conocido como Juanjo Paz Crema fue víctima de un duro ataque. De acuerdo con el testimonio del joven, varios sujetos lo interceptaron y lo golpearon salvajemente en defensa de Velazco, provocándole severas hemorragias nasales.

En sus propias redes, el muchacho explicó los momentos de terror que vivió, señalando que “lamentablemente la seguridad no pudo venir a tiempo” para detener a esos “locos, enfermos”. Además, mandó un claro aviso a los seguidores cremas sobre el peligro de dar una opinión: “Atentos hinchas de Universitario, en plena Copa Libertadores, siete tipos vienen y te atacan por criticar a la administración”.

¿QUÉ PASÓ EN EL PARTIDO ENTRE UNIVERSITARIO Y TOLIMA?

El equipo crema le dijo adiós a toda competencia internacional tras empatar 0-0 frente al Tolima en el Estadio Monumental. En el primer tiempo, a pesar de estar obligados a ganar, los peruanos no mostraron ideas ni llevaron peligro al arco rival.

En la segunda mitad la situación no mejoró. La ‘U’ solo lanzó balones largos que la defensa rival rechazó sin problemas. Las modificaciones tácticas tampoco funcionaron para mejorar esta pobre actuación, ya que ni el defensor César Inga, ni el criticado Edison Flores, ni Murrugarra lograron hacer la diferencia. Del mismo modo, el rendimiento del senegalés Gassama fue para el olvido.