Resumen

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Puma Carranza le pide disculpas en vivo a hincha que fue agredido en el Monumental durante partido con Tolima | Composición EC: TRIVU (YouTube) / @juanjopaz96
Puma Carranza le pide disculpas en vivo a hincha que fue agredido en el Monumental durante partido con Tolima | Composición EC: TRIVU (YouTube) / @juanjopaz96
Por Redacción EC

Un reciente episodio de violencia en las tribunas del Estadio Monumental ha desatado una profunda indignación en el entorno de Universitario de Deportes. Este lamentable suceso ocurrió cuando un conocido creador de contenido fue atacado físicamente por un grupo de sujetos, justo en medio de la frustración generalizada tras la temprana y dolorosa eliminación del equipo en la Copa Libertadores 2026. Ante el prolongado silencio de la dirigencia oficial sobre este grave incidente, fue el histórico ídolo crema, José Luis ‘El Puma’ Carranza, quien decidió dar la cara. A través de una transmisión en directo, el exfutbolista tomó la palabra para solidarizarse con la víctima y asumir una postura firme de rechazo total frente a cualquier tipo de agresión en los recintos deportivos. A continuación, te contamos a detalle qué fue lo que dijo.

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