El último fin de semana se vivió uno de los partidos más esperados de la Liga 1 Te Apuesto: Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental. En un encuentro marcado sin goles, las polémicas arbitrales fueron las protagonistas, dejando como saldo varias expulsiones. De hecho, los hinchas cremas y blanquiazules tuvieron un tenso debate en las redes sociales que llegó hasta en un set de grabación. Los protagonistas fueron el Puma Carranza y Evaristo Ccoicca, quienes vivieron un tenso momento y que por poco casi se agarran a golpes en pleno programa en vivo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ EL PUMA CARRANZA QUISO PEGARLE AL PERIODISTA CHEVARISTO?

El último domingo, Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, en un clásico que dejó un sabor amargo para ambos equipos, al no lograr imponerse en el marcador. Este resultado fue aprovechado por Sporting Cristal y Cusco FC, que están con una diferencia de uno o dos puntos del líder. Por ello, a través de ‘La Interna’ en el canal digital Trivu, mientras se disponían a analizar el gol anulado del delantero Alex Valera invalidado por el VAR, el Puma Carranza tuvo un cruce de palabras con el periodista Evaristo Ccoicca.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

De acuerdo con el popular ‘Chevaristo’, las imágenes podrían ayudar a disipar las dudas en torno a la supuesta posición adelantada del delantero de Universitario. Por su parte, Elejalder Godos no dudó en calificar el material presentado como un “mamarracho”, lo que originó que los ánimos en el set se exacerbarán. Al escuchar estas palabras, el comunicador no dudó en responderle y calificarlo como un “resentido”. Esto provocó que el ‘Puma’ saliera en defensa del relator y, con un tono confrontacional, respondiera: “Tú eres un mamarracho, trayendo una polémica mamarracha. Ya le dieron su sobre, que se calle”.

Inclusive, esto ocasionó que se viva un tenso momento en el programa, ya que el comunicador no se quedó callado: “No hables boludeces”, procediendo a levantarse de su asiento. Por su parte, el referente de la ‘U’ también hizo lo mismo y se dirigió hacia Ccoicca con la intención probablemente de agredirlo. En cuanto a los panelistas del podcast tuvieron que intervenir para que el enfrentamiento no se salga de control. “Conc…., tú no vas a venir a insultar al tío, ¿tú vas a venir a faltarle el respeto a mi tío? Te voy a pegar, yo te voy a pegar afuera”, amenazó. Tras ello, el programa siguió, pero sin el periodista entre los presentes.