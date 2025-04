Uno de los futbolistas peruanos que ha sobresalido en el extranjero es, sin duda, Raúl Ruidíaz, donde salió campeón en varias ocasiones con el Seattle Sounders y considerado el mejor jugador de la temporada. Y es que, gracias a su habilidad de definición le ha permitido jugar en ligas importantes, siendo fundamental para los equipos. No obstante, en un giro inesperado, la ‘Pulga’ decidió llevar su carrera al fútbol peruano, fichando por el Atlético Grau de Piura, lo que ha generado el asombro de varios exfutbolistas de Universitario de Deportes, como el Puma Carranza y Juan Manuel Vargas, quienes expresaron su sorpresa ante esta noticia. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL PUMA CARRANZA Y JUAN MANUEL VARGAS SOBRE EL FICHAJE DE RAÚL RUIDÍAZ AL ATLÉTICO GRAU?

En la primera edición de ‘La Parrilla del Loco’, que se transmite a través de YouTube, Juan Manuel Vargas tuvo como invitados a Paolo Maldonado y José Luis Carranza, dos grandes símbolos de Universitario de Deportes, para comentar un poco más sobre su paso por el fútbol y otras anécdotas. Sin embargo, fue difícil no tocar el tema de Raúl Ruidíaz en su nuevo club: el Atlético Grau. El ‘Puma’ se mostró disconforme con la decisión del futbolista, aunque le brindó todo su apoyo, manifestando que no marque goles contra el cuadro crema. “No me parece, porque el chato es crema, pero crema. Bueno, ya firmó. Qué le vaya bien y esperemos que no le haga goles a la ‘U’”, dijo.

Por su parte, Maldonado confirmó que el jugador de 34 años tuvo la intención de retornar a la ‘U’ para disputar la Liga 1 y los torneos internacionales, pero esto nunca se dio, ya que nunca le llegaron las propuestas. Asimismo, el exfutbolista pidió no comparar al equipo norteño con el cuadro crema. “Por lo que conversábamos nosotros hace 3 meses, la Pulga ha tenido la voluntad de venir a la ‘U’ y ser receptivo con alguna oferta, pero eso nunca se concretó. Ruidíaz ha priorizado el tema de estar en competencia, lo que le permite jugar. Pero uno nunca va a comparar a Atlético Grau con la ‘U’”, precisó.

Raúl Ruidíaz decidió llevar su carrera al fútbol peruano, fichando por el Atlético Grau de Piura, lo que ha generado el asombro de varios exfutbolistas de Universitario de Deportes. Foto: Captura

Por último, el popular ‘Loco’ Vargas compartió las opiniones de sus compañeros, mencionando que Ruidíaz se vería mucho mejor con la camiseta de Universitario, dejando un claro mensaje al final: “Con el respeto que se merece. ¿Pero él ya quería regresar a Perú o no tenía otra opción afuera? Yo creo que al chato le hubiera venido bien estar ahí en la ‘U’. Se verá medio extraño verlo con otra camiseta. Bueno, ya sabes, cuando juegues contra Universitario, perfil bajo”.

¿QUÉ OPINÓ RAÚL RUIDÍAZ TRAS SER COMPARADO CON ALEX VALERA?

Hace algunas semanas, se presentó Raúl Ruidíaz a la nueva temporada de ‘Enfocados’, que se transmite por YouTube, donde estuvo contando más detalles sobre sus próximos planes en el mundo del fútbol y entre otras anécdotas. En medio de la entrevista, y en una dinámica de preguntas, tuvo que responder si se considera mejor que Alex Valera, actual delantero de Universitario de Deportes, por lo que su respuesta causó el asombro de varios presentes en el set.

Por ello, la ‘Pulga’ no dudó en destacar con mucha seguridad su propio rendimiento y mencionar que lleva 300 goles en su carrera como futbolista. “Tengo 160 goles en el extranjero. Valera es un buen jugador, pero yo tengo 160 goles en el exterior. Me ha ido muy bien, tengo casi 300 goles en mi carrera”, sostuvo Ruidíaz, generando la ovación de Farfán y Guizasol.

¿CÓMO NACE LA IDEA DE SER FUTBOLISTA PARA RAÚL RUIDÍAZ?

Con gran sinceridad, Raúl Ruidíaz, para el programa de Cuto Guadalupe, admitió que jamás pensó en ser futbolista, ya que no estaba dentro de sus planes. Sin embargo, debido a la influencia de su padre, quien sí jugaba, comenzó a considerarlo. ”Yo nunca pensé en ser futbolista, nunca miraba fútbol. Mi papá me llevaba a sus partidos, yo jugaba y me gustaba”, relató. Además, recordó que su madre lo acompañaba desde los 9 años, cuando lo invitaban a torneos. “Nosotros no mirábamos televisión, yo hacía eso porque me hacía feliz, y a mi mamá también”, indicó.