La fase de grupos del Mundial 2026 dejó una clara tendencia entre las confederaciones. Mientras algunas consolidaron su dominio con numerosos clasificados a los octavos de final, otras protagonizaron sorpresas que cambiaron el panorama de la Copa del Mundo.

Con la primera ronda concluida, el Mundial 2026 confirmó qué regiones del planeta llegan con mayor fortaleza al torneo más importante del fútbol. La ampliación a 48 selecciones permitió una representación más diversa, pero también dejó en evidencia el poder competitivo de algunas confederaciones, especialmente la UEFA, que volvió a ser la gran protagonista en la lucha por el título.

Europa vuelve a imponer su peso en el Mundial 2026

Según el recuento de la fase de grupos y 16avos, la UEFA es la confederación con más selecciones en los octavos de final del Mundial 2026, con siete equipos todavía en carrera. No es una sorpresa: el “Viejo Continente” partió con más cupos en el nuevo formato de 48 selecciones, y ha logrado que España, Portugal, Francia, Suiza, Bélgica, Noruega e Inglaterra se mantengan vivos en la lucha por el título.

La presencia europea es tan amplia que incluso se garantiza un cruce directo entre dos de sus selecciones: España vs. Portugal, un duelo que asegura un cupo europeo entre las ocho mejores del torneo. Este peso competitivo confirma que, pese al crecimiento de otros continentes, las grandes ligas y el alto nivel de sus futbolistas siguen marcando diferencias en las fases de eliminación directa.

América iguala en número: Conmebol y Concacaf sacan pecho

El otro gran bloque de poder en estos octavos de final es el continente americano, que también aporta siete selecciones si se suman los clasificados de Conmebol y Concacaf. Por Sudamérica (Conmebol) están presentes Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia, demostrando que, aun con menos plazas que Europa, logran un alto índice de eficiencia en el paso a rondas decisivas.

Por parte de Concacaf, los tres anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— cumplieron con la expectativa de alcanzar al menos los octavos, empujados por el apoyo local y proyectos que llevan años de inversión y trabajo. Que América iguale en número a la UEFA en esta instancia refuerza la idea de un Mundial 2026 con claro protagonismo transatlántico, repartido entre las dos confederaciones históricamente más fuertes.

África se abre camino con Egipto y Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) suma dos clasificados a octavos: Egipto y Marruecos, ambos después de sufrir en los 16avos y sellar su pase desde el punto de penal. Egipto eliminó a Australia en una definición dramática desde los once metros, mientras que Marruecos dejó fuera a Países Bajos en otra tanda cardíaca, confirmando su competitividad en partidos cerrados.

Aunque el número de representantes africanos es menor frente a Europa y América, su presencia en esta fase refuerza el crecimiento sostenido del fútbol en el continente, que ya tuvo el precedente del histórico Mundial de Marruecos en 2022 y ahora vuelve a estar en el centro de la escena. En un torneo con formato ampliado, el reto para la CAF será convertir estos avances puntuales en una presencia más numerosa y constante entre las mejores dieciséis selecciones.

Así quedan los octavos por confederaciones

Con todos los cruces definidos, el reparto por confederaciones en los octavos de final del Mundial 2026 es el siguiente:

UEFA: España, Portugal, Francia, Suiza, Bélgica, Noruega e Inglaterra (7 selecciones).

España, Portugal, Francia, Suiza, Bélgica, Noruega e Inglaterra (7 selecciones). Conmebol: Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia (4 selecciones).

Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia (4 selecciones). Concacaf: Canadá, Estados Unidos y México (3 selecciones).

Canadá, Estados Unidos y México (3 selecciones). CAF: Egipto y Marruecos (2 selecciones).

Es decir, 7 europeos, 7 americanos y 2 africanos completan el cuadro de 16 equipos en la fase de octavos. Asia (AFC) y Oceanía (OFC), pese al aumento global de cupos en el formato de 48 selecciones, no lograron colocar representantes en esta ronda, lo que vuelve a abrir el debate sobre el rendimiento competitivo real de sus equipos frente a las potencias tradicionales.

Qué nos dice este reparto sobre el futuro del fútbol mundial

El mapa de octavos del Mundial 2026 envía un mensaje claro: el poder futbolístico sigue concentrado en Europa y América, pero África se mantiene como la tercera fuerza emergente capaz de dar sorpresas y colarse en las instancias clave. La combinación de infraestructura, ligas fuertes y exportación de talento explica por qué UEFA y Conmebol siguen liderando, mientras Concacaf capitaliza el impulso de ser anfitriona con tres selecciones entre las 16 mejores.

De cara a los próximos ciclos mundialistas, el desafío será que el nuevo formato con 48 equipos no solo abra la puerta a más participantes, sino que también permita una distribución más equilibrada en fases finales. Por ahora, el Mundial 2026 confirma un guion conocido: Europa y América mandan en octavos, África resiste con dignidad… y Asia y Oceanía deberán dar un salto de calidad si quieren dejar de ser meras invitadas a la fiesta del fútbol global.

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