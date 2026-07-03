Europa y América aportan la mayor cantidad de selecciones en los octavos del Mundial 2026, pero África también dice presente con dos equipos que sorprendieron al mundo. (AP Photo/Ed Zurga)
Europa y América aportan la mayor cantidad de selecciones en los octavos del Mundial 2026, pero África también dice presente con dos equipos que sorprendieron al mundo. (AP Photo/Ed Zurga)
Por Redacción EC

La fase de grupos del Mundial 2026 dejó una clara tendencia entre las confederaciones. Mientras algunas consolidaron su dominio con numerosos clasificados a los octavos de final, otras protagonizaron sorpresas que cambiaron el panorama de la Copa del Mundo.