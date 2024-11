En el año de su centenario, Universitario de Deportes se consagró bicampeón tras empatar sin goles ante Los Chankas en la altura de Andahuaylas, mientras que su eterno rival, Alianza Lima, perdió en condición de local 1-2 contra Cusco FC en la última fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este resultado permitió al cuadro crema obtener su título número 28 en su historia, y uno de los más felices por este logro fue Jean Ferrari, quien agradeció a la hinchada que apoyó al equipo en todo momento. Sin embargo, no dudó en despotricar contra el gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni. Ante esto, la prensa argentina estuvo siguiendo de cerca este acontecimiento y reaccionó ante lo dicho por el administrador crema. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ LA PRENSA ARGENTINA SOBRE EL MENSAJE DE JEAN FERRARI A BRUNO MARIONI?

Tras finalizado el encuentro en el estadio de Los Chankas el último domingo, los jugadores de Universitario de Deportes se acercaron a celebrar con su hinchada que fue hasta Andahuaylas para festejar el campeonato nacional. En medio de la euforia, Jean Ferrari declaró para L1 MAX y mandó un claro mensaje para el director de fútbol profesional blanquiazul, Bruno Marioni, quien meses atrás había cuestionado su accionar en el club.

La prensa argentina estuvo siguiendo de cerca este acontecimiento y reaccionó ante lo dicho por Jean Ferrari contra Bruno Marioni.

“Esto es para ellos porque sin ellos, no habríamos podido recuperar al club. Todos esos ingresos han hecho que el club esté como está. Yo solamente soy una herramienta que tiene los huevos así de grandes. A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol. A ti, Marioni, para ti. Te botaron de México por pelearte con la gente. ¿Y yo soy el que hace daño? Contrataste un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados, eso no se hace”, dijo Ferrari muy ofuscado.

La prensa argentina estuvo siguiendo de cerca este acontecimiento y reaccionó ante lo dicho por Jean Ferrari contra Bruno Marioni.

Ante estas declaraciones, que han causado una serie de controversias en las redes sociales, el diario Olé de Argentina resaltó la reacción que tuvo el peruano contra el dirigente argentino por haber sacado a un entrenador en tan pocas horas y luego hacer firmar al actual técnico de Alianza, Mariano Soso. “Ferrari se refiere a la contratación del argentino Cristian Díaz, quien dejó Deportivo Morón ante el llamado de Alianza Lima. Finalmente, después firmó contrato Mariano Soso, ex Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo”, publicó dicho medio.

¿QUÉ DIJO FABIÁN BUSTOS SOBRE LA DERROTA DE ALIANZA LIMA?

En la última edición de “Fútbol en América”, estuvo como invitado Fabián Bustos para comentar sobre diversos temas. El técnico de Universitario se mostró muy feliz por obtener el bicampeonato en el año del centenario del club y por darle una alegría a los hinchas. Sin embargo, enfatizó un tema que probablemente genere más de un debate en las redes sociales. Bustos indicó que Alianza Lima, quien perdió el Torneo Clausura, no debió estar en esa posición, ya que contrató a jugadores de otros clubes “tan fácilmente”.

“Creo que no era merecedor de la posición donde estaba. Estaba por cosas que no tienen que pasar si queremos mejorar el fútbol peruano. No puedes jalar jugadores de otros equipos tan fácilmente. Hay cosas que pasaron en cancha y no deben de pasar. No es en contra de ningún equipo. Nosotros fuimos el mejor del año y con creces, no como se dijo que el mejor equipo que había competido en Libertadores, fue uno que no ganó ni un partido. Si queremos mejorar el fútbol peruano, los de la Libertadores deben de pelear de la mejor manera”, dijo a dicho medio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SALIDA DE HERNÁN BARCOS DE ALIANZA LIMA?

Luego de que Alianza Lima perdiera 1-2 ante Cusco FC en la última fecha del Torneo Clausura 2024 y no pudiera disputar los ‘playoffs’ de la Liga 1, los jugadores íntimos salieron muy tristes del campo, incluso sin poder agradecer a su hinchada, que los acompañó en cada partido. Tras ello, uno de los que salió a declarar fue Hernán Barcos, quien se encuentra lesionado, para expresar su frustración por no haber podido darle una alegría al público.

“Muy tristes. Creo que el equipo hizo de todo para ganar el partido, pero no se nos dio. Muy triste porque no era lo que queríamos, lo que esperábamos. Nos duele mucho. Ahora a descansar y pensar en todo lo que se viene. Con dolor, que siga creyendo en Alianza. No sabemos quién se queda, quién se va o quién sigue. El hincha es de Alianza y la gente debe valorizar al grupo que le toque”, dijo al inicio.

Asimismo, el atacante blanquiazul fue consultado sobre su futuro en Alianza, ya que su contrato finaliza el otro mes, es decir, en diciembre 2024, a lo que el jugador de 40 años reveló que están en conversaciones con la institución y espera que pronto se llegue a un acuerdo. “Si uno se pone a ver para atrás, hay muchas cosas que podríamos mejorar. Hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar lo que fallamos para no volver a hacerlo. Estamos conversando y esperamos llegar a un acuerdo”, añadió.