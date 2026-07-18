La celebración de la selección argentina tras su triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un tema que fue mucho más allá del fútbol. La aparición de una banderola con la frase “Las Malvinas son Argentinas”, sostenida por varios futbolistas en el campo de juego, generó repercusiones políticas, diplomáticas y deportivas que rápidamente alcanzaron repercusión internacional y despertaron un intenso debate público. Mientras la FIFA analiza si corresponde aplicar una sanción por la exhibición de un mensaje considerado de carácter político, desde Estados Unidos también hubo una respuesta oficial para aclarar cuál es su postura frente al episodio. Al mismo tiempo, el hecho reavivó el debate sobre los límites entre las expresiones de los deportistas y las normas que rigen las competiciones internacionales.

¿QUÉ DIJO ESTADOS UNIDOS SOBRE LA BANDEROLA?

La controversia llegó hasta Washington, donde el Departamento de Estado decidió fijar posición luego de la difusión mundial de las imágenes. La administración estadounidense aclaró que “no toman posición sobre símbolos exhibidos por hinchas en eventos deportivos”, dejando en claro que no interviene en este tipo de manifestaciones realizadas durante competencias internacionales.

No obstante, también recordó que su postura respecto a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas “permanece sin cambios”, manteniendo la línea diplomática que históricamente ha sostenido sobre ese conflicto. Paralelamente, Andrew Giuliani, director ejecutivo de la organización del Mundial, defendió la libertad de expresión de los futbolistas y aseguró que “los jugadores tienen la capacidad de hacer esas declaraciones libremente en EE.UU.”, según informa Clarín.

Algunos de los jugadores del plantel argentino celebraron con la banderola con alusión a Las Malvinas. (Foto: AFP) / PAUL ELLIS

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA POLÉMICA DURANTE EL PARTIDO?

Todo ocurrió después del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra que clasificó a Argentina a la final del Mundial. Al finalizar el encuentro, una banderola blanca con la frase “Las Malvinas son Argentinas” terminó en manos de Giovani Lo Celso, quien la levantó junto a varios de sus compañeros frente a la tribuna argentina.

Las versiones sobre cómo llegó al césped son diversas. Una señala que fue lanzada desde las gradas por un hincha, mientras otra sostiene que uno de los jugadores la pidió para exhibirla. Incluso, en redes sociales un usuario afirmó que el mensaje había sido pintado sobre una sábana de hotel pocas horas antes del partido, convirtiéndola en un símbolo improvisado que rápidamente recorrió el mundo.

¿QUÉ PODRÍA DECIDIR LA FIFA TRAS ESTE EPISODIO?

Hasta el momento, la FIFA no anunció una resolución definitiva sobre el caso, aunque recordó que sus reglamentos impiden la exhibición de mensajes políticos dentro de los estadios. Aun así, el organismo también precisó que la bandera no incluía consignas explícitas y que el personal de seguridad solo intervino para retirarla y evitar que se produjeran incidentes.

Mientras tanto, trascendió que la AFA podría recibir únicamente una sanción económica. De hecho, existe un antecedente similar ocurrido antes del Mundial de Brasil 2014, cuando la federación argentina fue multada por mostrar un mensaje relacionado con las Islas Malvinas. Además, desde el Gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno evitó alimentar la controversia al afirmar que “la cuestión de Malvinas se discute en ámbitos diplomáticos, no en estadios”.