Alianza Lima no cerró la temporada 2023 de la mejor manera. Tras hacer un gran Torneo Apertura y ganarlo, el equipo blanquiazul no pudo ante Universitario de Deportes y cayó en la gran final de la Liga 1. Debido a ello, la directiva aliancista tomó la radical decisión de permitir la salida de varios futbolistas de dicho plantel. Entre ellos, por ejemplo, está Josepmir Ballón, quien fue capitán este año. A este sorpresivo anuncio se refirió Diego Rebagliati, panelista de Al Ángulo.

Qué dijo Diego Rebagliati sobre la ‘no renovación’ de Josepmir Balón en Alianza Lima

“La no renovación de Josepmir Ballón no me sorprendió cuando me explicaron los motivos. Lo que pasa es que Néstor Bonillo hizo una evaluación al igual que como se hizo con Ricardo Gareca, muy parecida a la de la selección peruana, y Ballón es un jugador que dejó de estar. En Alianza Lima están tomando las decisiones de ese lado y es netamente deportivo”, señaló el comunicador y exdirigente en ‘Diego y Talía’.

¿A dónde irá Josepmir Ballón?

No se sabe todavía cuál será el destino de Josepmir Ballón, sin embargo, según señalan algunos periodistas locales, podría llegar a César Vallejo, club que dirije Roberto Mosquera. Los trujillanos vienen sumando nombres interesantes a su plantel 2024. Uno de ellos, recientemente anunciado, es José Carvallo.

¿Cuáles fueron los números de Josepmir Ballón en 2023?

Los números de Ballón no fueron positivos en esta temporada. Su nivel futbolístico no fue el mejor y fue cuestionado en múltiples ocasiones por los hinchas del equipo victoriano. En total, el exSan Martín jugó 40 encuentros, marcó un gol y dio dos asistencias.

¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

Qué es Alianza Lima

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Fue fundado por jóvenes que deseaban practicar deporte.

Alianza Lima es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía, que utilizaron para celebrar sus primeros partidos.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.

