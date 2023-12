Son horas de incertidumbre en Universitario de Deportes. Por ahora, no hay un panorama claro sobre qué sucederá con Jorge Fossati, técnico merengue. Como se sabe, en las últimos días fue el mismo Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien dijo que el uruguayo es la primera opción para reemplazar a Juan Reynoso. En este contexto, Jean Ferrari, administrador de la institución de Ate, dio más detalles sobre el contrato del estratega charrúa con la ‘U’.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el contrato de Jorge Fossati con Universitario?

“Nosotros como institución no tenemos por qué dar un tipo de opinión, porque el profesor tiene contrato con nosotros. Estaría mal de nuestra parte hablar de la continuidad de una persona que tiene contrato vigente con nosotros. Más aún sabiendo que la FPF tiene contrato con un entrenador. Tenemos una postura y la vamos a respetar. Nosotros no estamos para especular, nos basamos en la legalidad de lo que tenemos, y eso es un entrenador con contrato. Si se va o no, es algo que él decidirá y nos informará, lo cierto es que contamos con él para iniciar la pretemporada el 18″, dijo Ferrari.

Asimismo, el administrador de Universitario dio más detalles sobre el vínculo de Fossati con los cremas. “El plazo queda de lado porque estamos hablando de alguien con contrato. Nosotros estamos en continua comunicación con el profesor, y él seguramente nos dará su postura con un tiempo prudente para nosotros, a partir de ahí, tomar posturas. Nosotros no hablaremos con un entrenador mientras estemos con Fossati. El campeonato empieza el 26 de enero, no el 18 de diciembre, hay un tiempo prudente, obviamente no traeremos un nuevo DT el 26 de enero, nosotros manejamos los tiempos y tenemos calculada nuestra planificación”.

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

¿Por qué son importantes las hinchadas en los clubes?

Las hinchadas desempeñan un papel fundamental en el mundo del deporte, especialmente en los clubes deportivos. La presencia apasionada de los seguidores crea una atmósfera única en los estadios, transformando los encuentros en eventos cargados de emoción y energía. El rugido constante de la hinchada, sus cánticos y el apoyo incondicional generan un impacto significativo en el rendimiento de los jugadores, convirtiendo el estadio en un verdadero bastión para el equipo local.

Además, las hinchadas son la columna vertebral de la identidad de un club. Su lealtad y devoción contribuyen a forjar una conexión profunda entre la institución y la comunidad. Los colores, símbolos y tradiciones que acompañan a las hinchadas se convierten en parte integral de la cultura del club, transmitiéndose de generación en generación. Esta identidad compartida crea un sentido de pertenencia y orgullo entre los aficionados, que ven al equipo como una extensión de su propia identidad.

Por último, el respaldo apasionado de las hinchadas tiene un impacto directo en el aspecto financiero de los clubes. La venta de boletos, la comercialización de productos relacionados con el equipo y la atención mediática generada por la ferviente base de seguidores contribuyen significativamente a los ingresos del club.

Si bien todos estos son aspectos positivos de la hinchada de los clubes, no se debe perder de vista también las dificultades que presentan, muchas de estas causadas por la falta de compromiso de algunos clubes deportivos. Temas como la seguridad, aún son tópicos pendientes por mejorar, por lo general, dentro de estos grupos sociales.

