El pasado sábado 16 de diciembre, el entrenador Jorge Fossati arribó a Lima para despedirse de Universitario de Deportes, equipo con el que logró el campeonato nacional del fútbol peruano.

“Vengo a despedirme de Universitario como corresponde, de todos los funcionarios y de todo el plantel”, declaró a los medios de comunicación que lo recibieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La prensa presente en el aeródromo le consultó al uruguayo cómo van las negociaciones que sostiene su entorno con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se siente en el banquillo de la ‘Blanquirroja’ como director técnico.

Fossati, fiel a su estilo, respondió a las preguntas que le realizaron con mesura sobre su posible vinculación con la selección peruana, además de opinar si el seleccionado peruano tiene chances de clasificar al próximo Mundial.

¿CÓMO VAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE FOSSATI Y LA SELECCIÓN PERUANA?

A su llegada al Perú, el entrenador ‘charrúa’ confirmó su interés de asumir las riendas de la selección peruana y señaló que el acuerdo entre él y la FPF se encuentran muy cerca de completarse. “Lo de la selección peruana está casi para resolverse, pero no está resuelto. Si no me interesara (dirigir a Perú), no le hubiese dejado las manos libres a Universitario”, comentó.

En caso de que se haga oficial la vinculación de Fossati con Perú, el estratega asumirá el buzo de la ‘Bicolor’ para afrontar la Copa América 2024, que se realizará en el mes de junio en Estados Unidos, y lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE FOSSATI SOBRE LAS POSIBLIDADES DE QUE PERÚ CLASIFIQUE AL MUNDIAL 2026?

La selección peruana se encuentra en una posición estadísticamente irreversible. Con seis partidos jugados, solo anotó un gol y sumó un punto, con lo cual se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones a falta de 12 partidos por jugar.

A pesar de este desalentador panorama, el experimentado técnico se encuentra convencido de que la selección pueda meterse entre los primeros siete lugares y clasificar a la Copa Mundial de Estados Unidos/Canadá/México 2026.

“Si yo no estuviera convencido que se puede... loco no soy. Este yo o este quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho”, expresó el técnico de 71 años. Además, resaltó que ir a la selección es un privilegio y no hay ningún club, en ningún país, que sea más importante que la selección. “Eso es lo que puedo contestar, porque esa es mi forma de toda la vida”, exclamó.

¿CÓMO INFLUYÓ JUAN CARLOS OBLITAS EN LA DECISIÓN DE FOSSATI DE RENUNCIAR A LA “U” A POCOS DÍAS DEL INICIA DE LA PRETEMPORADA?

Según recoge Infobae, el entrenador charrúa reveló que el popular ‘ciego’ le generó confianza al expresar que era el “idóneo” para reemplazar a Juan Reynoso. “El diálogo con Juan Carlos Oblitas fue fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta o más experiencia que yo y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que soy el idóneo para conducir en este momento a la selección”, declaró Fossati.

Como se recuerda, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, viajó a Uruguay para conversar con Jorge Fossati personalmente y convencerlo de asumir el cargo de director técnico de la selección peruana.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE FOSSATI SOBRE EL POSIBLE TRASPASO DE PIERO QUISPE AL FÚTBOL MEXICANO?

Al estratega le preguntaron sobre su ex dirigido, Piero Quispe, y la posibilidad de que él juegue en el Pumas UNAM de la Liga MX. El DT expresó sus mejores deseos y espera que la figura del título 27 de la “U” tenga muchas posibilidades de jugar.