La Liga1 2024 arranca oficialmente el viernes 26 de enero, y dos días después, Alianza Lima debutará ante la Universidad César Vallejo teniendo como arma letal en ataque a Kevin Serna, futbolista colombiano que hizo un gran partido en La Noche Blanquiazul. El jugador ‘íntimo’ mostró desequilibrio contra Once Caldas el mismo día que obtuvo el Título de la Nacionalidad Peruana, convirtiéndose así en elegible para jugar por la ‘Bicolor’. A propósito de dicho trámite, conoce qué dijo y cómo reaccionó tras ser consultado sobre la posibilidad de vestirse de ‘rojiblanco’ próximamente.

¿QUÉ DIJO KEVIN SERNA ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE JUGAR POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Desde su arribo en Perú allá por el 2021 cuando Los Chankas lo contrató, Kevin Serna no había experimentado una jornada tan especial como futbolista tras debutar con camiseta de Alianza Lima y previamente haber recibido el diploma que lo faculta para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Migraciones.

El lunes 15 de enero se llevó a cabo la Noche Blanquiazul 2024, y el futbolista nacido en Colombia lo jugaría contra Once Caldas siendo peruano también ya que horas antes de dicho día la entidad gubernamental le otorgó la credencial oficial en una ceremonia llevada a cabo junto a otros compañeros de profesión que participan en la Liga1.

A propósito de la obtención del Título de la Nacionalidad Peruana, Kevin Serna reaccionó ante las consultas de la prensa referentes a la posibilidad de ser convocado por Jorge Fossati dada su condición de elegible para jugar por la selección peruana, y en esta ocasión para L1 Radio afirmó que “si me dan la oportunidad de representarlos y hacer las cosas, la verdad me siento muy bien”.

Para el mismo medio televisivo de la Liga1, el veloz extremo de Alianza Lima también dijo que se siente “identificado como uno más”, tal y como ya lo había expresado en el mes de diciembre para Ovación, emisora radial donde manifestó que si lo convocan, lo haría “con las mejores ganas” porque está muy agradecido con el país.

Tras participar en la ceremonia organizada por Migraciones, y convertirse en un peruano más, afirmó sentirse muy contento y “feliz por mi nacionalización”, animándose a resaltar sus aspiraciones de cara a una eventual citación e integración a la selección peruana de fútbol ya que pretende “trabajar de la mejor manera para buscar algún día ser considerado por el profesor Jorge Fossati”.

QUÉ OPINA KEVIN SERNA SOBRE JORGE FOSSATI, FLAMANTE DT DE LA SELECCIÓN PERUANA

La habilidad, potencia y desequilibrio son las principales características de Kevin Serna como futbolista profesional, y en Alianza Lima espera revalidar todo lo que ya demostró en ADT, por ejemplo.

Con respecto a la nacionalización obtenida y la posibilidad de figurar considerado por Jorge Fossati eventualmente, el colombiano no dudó en elogiar al DT uruguayo diciendo para Ovación “que es un excelente técnico, sé que hará una buena campaña en el seleccionado”, pero para que se fije en él debe “seguir trabajando de la mejor manera, para algún día, de pronto recibir un llamado”.

🗣️Kevin Serna🇨🇴🇵🇪: “La idea es poner a Alianza Lima 🔵⚪en lo más alto, hacer una gran campaña para que el equipo se beneficie”. pic.twitter.com/SLJMmSZ6UU — Ovacion.pe (@ovacionweb) January 15, 2024

“Me han abierto las puertas de su casa, porque mucha gente me ha tendido la mano cuando lo he necesitado, y la verdad me han hecho sentir como uno más de ellos”, terminó expresando Kevin Serna acerca del trato recibido desde su llegada a Perú y las ganas que tiene de seguir demostrando su valía como futbolista de Alianza Lima en 2024.

¿CUÁNDO Y CONTRA QUIÉN DEBUTARÁ ALIANZA LIMA EN LIGA1 2024 CON KEVIN SERNA COMO TITULAR?

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga1 2024, y días después hizo pública la programación de la Fecha 1 del Torneo Apertura.

Con Kevin Serna en ofensiva, Alianza Lima recibirá a la Universidad César Vallejo que dirige Roberto Mosquera, y cuenta entre sus principales figuras con la presencia de Josepmir Ballón, José Carvallo y Cristian Benavente, en el mismo escenario donde enfrentó a Once Caldas por la Noche Blanquiazul 2024, es decir, el emblemático Estadio Nacional.

Recordemos que el Alejandro Villanueva se mantiene inhabilitado por el apagón ocurrido en la final de vuelta del 2023, y en ese sentido la administración ‘íntima’ optó por inscribir al coloso de José Díaz como sede principal hasta el momento.

El duelo de Alianza Lima ante los ‘poetas’ válido por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga1, finalmente quedó programado para el domingo 28 de enero a partir de las 8 de la noche.