Qué dijo Oliver Sonne sobre enfrentar a la selección argentina de Lionel Messi

Luego de una dura derrota que tuvo la selección peruana frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ahora se preparan para enfrentar al campeón del mundo, Argentina. Precisamente, a solo horas del partido, Oliver Sonne dio su primera conferencia de prensa y mostró su deseo de estar presente en el partido frente a la albiceleste.

¿QUÉ DIJO OLIVER SONNE SOBRE ENFRENTAR A LA SELECCIÓN ARGENTINA?

Durante la conferencia de prensa, Oliver Sonne dio sus impresiones durante su estadía en nuestro país, en la cual dejó en claro su compromiso y entrega con la Bicolor. Además, agradeció las muestras de cariño que recibe por todos lados tras su llegada y no dejó pasar el momento en expresar su deseo de jugar ante el equipo de Messi.

“Para mí es algo muy grande, estoy orgulloso de participar en la selección y en este país que es algo muy importante. Es increíble como me han recibido todos. Han sido cariñosos y dulces. Va a ser un gran partido contra Argentina y espero jugar”, dijo Sonne.

Con respecto a la derrota que sufrió la Blanquirroja en el Estadio Monumental de Santiago dijo lo siguiente: “Pude ver cosas buenas en ese partido, aunque el resultado no fue el esperado creo que somos un buen equipo pero que necesita mayor ofensiva. Se ha hecho un buen trabajo”.

¿CUÁNDO JUEGA LA SELECCIÓN PERUANA ANTE ARGENTINA?

Por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Bicolor recibirá a la Argentina de Lionel Messi este martes 17 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duele entre ambas selecciones está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11:00 p. m. (hora argentina).

¿QUÉ DIJO DIEGO REBAGLIATI TRAS LA DERROTA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Diego Rebagliati, comentarista de Movistar Deportes, durante la transmisión en vivo hizo notar su molestia por el bajo desempeño que tuvo el equipo nacional al enfrentar a La Roja. “Hay maneras de perder y esta creo que es la peor de todas. Jugando mal, defendiendo mucho, igual lo pierdes, con un balón detenido y un gol en el último minuto. Equipo tímido, desconcertado con la pelota, incapaz de hilvanar juego y generar peligro hasta que recibimos el gol en contra donde tuvimos algunas situaciones”, dijo.

Además, Rebagliati no estuvo de acuerdo con el plantiamiento ejecutado por el técnico Reynoso ya que no se parece en nada al equipo de antes que peleaba cada balón. “Un equipo que nos había acostumbrado a jugar mucho mejor y que, a estas alturas, nos deja una enorme sensación de que así no tiene sentido seguir jugando, que hay que animarse mucho más, que hay que poner jugadores en la cancha con mucho más juego para volver a ser ese equipo que tenía la personalidad de pararse en cualquier cancha y jugar”, mncionó.

“Después se puede ganar y perder y, seguramente, en esta Eliminatoria Sudamericana que es tan dura para nosotros, vamos a perder mucho, sobre todo de visitantes. Pero la imagen que dio Perú es muy mala, y la tenemos que mejorar muy rápido porque sino, por más de que sean muchos los cupos, nos va a quedar todo muy lejos. Esta vez lo estamos desde el juego y ahora en la tabla”, agregó.