Alianza Lima anunció la renovación del delantero Pablo Sabbag para la temporada 2024 de la Liga 1. A pesar de que el atacante no disputó la cantidad esperada de partidos debido a una lesión en el segundo semestre del 2023, el club de La Victoria decidió por mantenerle en el plantel considerando lo que aportó en la primera parte del año, donde anotó varios goles e incluso fue elegido como mejor jugador del Torneo Apertura.

En este contexto, el popular ‘Jeque’ conversó con el diario La República sobre su renovación y sus objetivos, como revertir la falta de continuidad y acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2024. Incluso aprovechó la ocasión para pedir perdón a los hinchas por el video difundido en televisión nacional en octubre en el que se le ve a él y otros futbolistas ‘íntimos’ en una fiesta donde fue captado tirando billetes.

¿QUÉ DIJO SABBAG SOBRE LA FIESTA EN LA QUE FUE CAPTADO TIRANDO BILLETES?

Primero que nada, Pablo Sabbag reveló que en aquel entonces no habló sobre la polémica fiesta debido a que la final del torneo peruano estaba muy cerca y no quería darle más importancia a una situación que quería olvidar. Inmediatamente, aceptó que el día de la celebración en cuestión no fue el momento indicado para hacerlo, por lo que pidió disculpas a los aficionados que se sintieron ofendidos.

Sabbag quiso acotar que la fiesta, que tenía como motivo el cumpleaños de la esposa de uno de sus compañeros, se hizo un día antes del día libre que tenían, por lo que aprovecharon para festejar el onomástico. Sin embargo, considerando que ello se llevó a cabo cuando no consiguieron los resultados esperados en el Torneo Clausura, entiende el por qué del enfado de los hinchas.

Además, respecto a las imágenes donde se le vio arrojando dinero, el atacante señaló que los billetes eran falsos. “Así me sobrara la plata, jamás la tiraría. Lo más importante es que cometí un error y me disculpo”, sostuvo.

¿CÓMO TOMÓ LA NUEVA OPORTUNIDAD QUE LE HA DADO ALIANZA LIMA?

Sabbag resumió su renovación en una sola palabra: “Felicidad”, ya que quería quedarse y mantenerse en el equipo que dirigirá el colombiano Alejandro Restrepo. El delantero comentó que tuvo la oportunidad de hablar con el nuevo entrenador y también tuvo la oportunidad de conversar con el gerente deportivo del club, Bruno Marioni, a quien le manifestó que quería seguir en Alianza.

Incluso comentó que antes de irse de vacaciones le consultó a todos los directivos cúando le iban a renovar, porque él quería quedarse y por eso los presionaba, hasta que se dio la renovación del atacante por un año más.

El atacante es consciente que muchos de sus compañeros salieron del equipo por bajo rendimiento y por eso es que se siente afortunado y agradecido con Dios por su renovación. Sabbag no quiso comentar si la decisión que tomó la directiva con otros fue buena o mala, pero comprende que cuando no se consiguen los objetivos esperados, sucede esta situación.

“Se me dio la oportunidad de seguir y sé que confían en mí. Eso es lo que más me emociona (...) que me dieron la oportunidad de demostrar de todo lo que soy capaz de dar y que desafortunadamente por la lesión no pude hacerlo”, respondió en la entrevista.

Asimismo, el futbolista agradeció a los hinchas ‘blanquiazules’ por el cariño que le ofrecieron en el corto tiempo que estuvo en el equipo y manifestó que a pesar que sabe que algunos hinchas no lo quieren, los entiende porque este deporte se basa en resultados, y la lesión que tuvo en el tobillo lo perjudico para rendir como debe.