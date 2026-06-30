Hinchas y jugadores de Noruega realizan el popular “remo vikingo”, la celebración que se ha convertido en uno de los símbolos del Mundial 2026. (Fuente: FIFA World Cup 2026)
Hinchas y jugadores de Noruega realizan el popular “remo vikingo”, la celebración que se ha convertido en uno de los símbolos del Mundial 2026. (Fuente: FIFA World Cup 2026)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 ha dejado goles, sorpresas y figuras destacadas, pero también una celebración que ha captado la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Se trata del “remo vikingo”, una coreografía colectiva protagonizada por los jugadores y seguidores de Noruega, quienes simulan remar una embarcación al ritmo de tambores y cánticos tras cada victoria importante.