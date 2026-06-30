El Mundial 2026 ha dejado goles, sorpresas y figuras destacadas, pero también una celebración que ha captado la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Se trata del “remo vikingo”, una coreografía colectiva protagonizada por los jugadores y seguidores de Noruega, quienes simulan remar una embarcación al ritmo de tambores y cánticos tras cada victoria importante.

La escena se volvió viral luego de la clasificación noruega a la fase eliminatoria. Liderados por figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, los jugadores se sentaron sobre el césped para imitar el movimiento de los remos de los antiguos barcos vikingos junto a miles de aficionados en las tribunas. Las imágenes rápidamente inundaron las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo.

¿Qué es exactamente el “remo vikingo”?

Quien ve por primera vez el “remo vikingo” piensa que se trata de una tradición milenaria, heredada directamente de los antiguos escandinavos que surcaban los mares en barcos de guerra. En realidad, es una coreografía moderna, bautizada internacionalmente como “Viking Row”, en la que los hinchas se sientan juntos en las gradas, se agarran de los hombros y comienzan a inclinarse hacia atrás y hacia adelante como si compartieran el mismo remo.

El movimiento está acompañado por golpes de tambor y cánticos que evocan la imagen de un drakkar vikingo avanzando entre las olas a base de coordinación y fuerza colectiva. Jugadores y aficionados participan a la vez: unos sobre el césped, otros en las tribunas, creando una escena que mezcla mística nórdica, orgullo nacional y fiesta futbolera a ritmo de remada.

El origen de una tradición que nació entre aficionados

Aunque muchos creen que se trata de una costumbre ancestral, el popular “Viking Row” fue impulsado por seguidores de la selección noruega que buscaban una forma única de apoyar a su equipo. Diversas versiones atribuyen la idea al aficionado Ole Frøystad, integrante de los grupos organizados de hinchas, quien promovió esta coreografía como una nueva identidad para las tribunas noruegas.

Con el paso de los meses, el ritual trascendió los estadios y comenzó a replicarse en plazas, calles y espacios públicos. Durante el Mundial 2026 incluso fue realizado en lugares emblemáticos como Times Square, en Nueva York, y hasta dentro del Parlamento noruego, demostrando el enorme impacto cultural que ha alcanzado esta manifestación de orgullo nacional.

Un festejo nuevo con raíces muy antiguas

A pesar de su estética “legendaria”, el fenómeno del remo vikingo tiene muy pocos meses de vida: fue creado por Oljeberget, el grupo organizado de hinchas de la selección de Noruega. Según la prensa noruega, la primera versión se ensayó en un partido ante Suiza en marzo, pasó casi desapercibida y recién explotó como fenómeno viral después de una victoria amistosa contra Suecia en la previa del Mundial.

Noruega, que volvió a una Copa del Mundo después de 28 años, encontró en este ritual una forma de conectar su presente futbolístico con una historia marcada por el mar y la exploración. El gesto de “remar juntos” remite a los barcos que, durante siglos, fueron eje de comercio, viajes y batallas en la región; hoy, esa imagen se resignifica como símbolo de trabajo en equipo, resiliencia y orgullo de país pequeño que se planta ante gigantes del fútbol.

Cómo se vive el “Viking Row” dentro y fuera de los estadios

En los estadios del Mundial 2026, el “Viking Row” suele aparecer en dos momentos clave: tras un gol noruego o al final de un partido importante, cuando jugadores y hinchas se juntan frente a una de las tribunas y arrancan la remada sincronizada. Las cámaras de televisión se detienen allí, las redes se llenan de clips y el ritual se convierte en una especie de firma visual de la Noruega de Haaland y compañía.

Lo llamativo es que la coreografía desbordó los estadios y empezó a replicarse en espacios cotidianos: columnas de aficionados remando en estaciones de tren, grupos improvisados en escaleras mecánicas, turistas noruegos recreando el gesto en plazas y hasta videos virales en el metro de Nueva York. En pocas semanas, el “remo vikingo” dejó de ser solo un festejo deportivo y se transformó en un código cultural compartido, capaz de unir a desconocidos que se reconocen en el mismo movimiento.

Por qué se volvió uno de los festejos más virales del Mundial

Hay varias razones por las que el “Viking Row” ha conquistado redes sociales y titulares alrededor del mundo. Primero, es visualmente potente: miles de personas moviéndose al unísono generan una imagen que cualquier celular puede capturar y que resulta instantáneamente identificable, incluso para quien no sigue el fútbol de cerca.

Segundo, apela a una narrativa clara: no es solo “hacer ruido”, sino representar un barco en movimiento, algo que conecta con la imaginación global sobre los vikingos —aventura, camaradería, resistencia ante la adversidad— sin necesidad de explicar demasiado. Y tercero, tiene una dimensión emocional muy fuerte: reman juntos los que están en la cancha, los que se quedaron en casa y los que ven los partidos desde otras ciudades, reforzando la idea de que la selección noruega no viaja sola.