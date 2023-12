El año 2024 está por comenzar y Universitario de Deportes todavía no oficializó al nuevo técnico. Esto ha sido motivo de incomodidad de parte de los hinchas cremas en redes sociales. Si bien ya se vienen oficializando los refuerzos para la temporada 2024, los cuales han creado mucha expectativa, aún no se anunció quién será el reemplazante del uruguayo Jorge Fossati. A este asunto se refirió Jean Ferrari, administrador de la institución de Ate.

Qué es lo último que se sabe sobre el nuevo técnico de Universitario, según Jean Ferrari

En entrevista para ‘Están pasando cosas’ con Coki Gonzales, Ferrari dio detalles de lo que viene siendo la negociación con el nuevo entrenador de la ‘U’ de cara al centenario. El exfutbolista aseguró que está casi cerrado el tema con el sucesor de Fossati.

“Está muy cerca de la U, por no decir ya cerrado, pero estamos en una etapa de negociación. No quiero adelantar, porque en el fútbol, mientras no este el documento firmado, nada está cerrado”, indicó Ferrari.

¿Qué más dijo Jean Ferrari sobre el nuevo técnico de Universitario?

Asimismo, el administrador merengue dio algunas características de quien será el nuevo estratega de Universitario. “Lo que buscamos son entrenadores que se sepan adaptar y que sean flexibles, que no sean entrenadores, que tengan un esquema definido y cerrado y que no lo van a cambiar porque en el campeonato peruano, la complejidad no pasa por el ritmo de juego, pasa por la geografía”.

¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

Cuándo jugarían Universitario vs Atlético Nacional por amistoso internacional antes del inicio de la Liga 1 2024

Universitario y Atlético Nacional, previo al comienzo de la Liga 1 del fútbol peruano, se enfrentarán el próximo 14 de enero. El conjunto colombiano quedó en el tercer lugar de su grupo en el último cuadrangular del Torneo Clausura de Colombia.

Universitario vs Atlético Nacional: dónde juegan

Si bien todavía no hay un estadio en específico confirmado para este duelo, sí se sabe que este partido entre colombianos y peruanos se jugará en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Por lo tanto, los merengues que vivan en dicho lugar podrán acompañar al equipo crema en este amistoso.

¿Cómo fue el inicio de la pretemporada de Universitario en Campo Mar?

l último lunes 18 de enero, en medio de gran expectativa, los cremas iniciaron con su pretemporada en Campo Mar. Uno a uno fueron llegando los futbolistas que continuarán para la siguiente campaña.

Entre los jugadores que se hicieron presente estuvieron Williams Riveros, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Alex Valera, Hugo Ancajima, entre otros. Tras este primer día, el club decidió publicar algunos videos y fotografías para los aficionados.

