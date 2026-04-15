Por Kenyi Peña Andrade

El revés de Universitario de Deportes por 2 a 0 frente a Coquimbo Unido en el estadio Monumental generó inquietud en el entorno crema. Más allá del marcador en la Copa Libertadores, que provocó que los dirigidos por Javier Rabanal pierdan su primer encuentro en este torneo continental, destacó la atmósfera cargada en las gradas, donde uno de los episodios más llamativos fue la desaprobación de los aficionados hacia Sekou Gassama, quien recibió silbidos al abandonar el terreno de juego en el segundo tiempo. En este sentido, Matías Di Benedetto, defensor tricampeón con los merengues, se refirió a cuáles son las chances de los merengues en lo que resta por jugar en la competencia internacional. Recordemos que el gran objetivo a comienzo de temporada era clasificar a octavos de final, tal como lo hicieron en la última edición.