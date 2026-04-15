El revés de Universitario de Deportes por 2 a 0 frente a Coquimbo Unido en el estadio Monumental generó inquietud en el entorno crema. Más allá del marcador en la Copa Libertadores, que provocó que los dirigidos por Javier Rabanal pierdan su primer encuentro en este torneo continental, destacó la atmósfera cargada en las gradas, donde uno de los episodios más llamativos fue la desaprobación de los aficionados hacia Sekou Gassama, quien recibió silbidos al abandonar el terreno de juego en el segundo tiempo. En este sentido, Matías Di Benedetto, defensor tricampeón con los merengues, se refirió a cuáles son las chances de los merengues en lo que resta por jugar en la competencia internacional. Recordemos que el gran objetivo a comienzo de temporada era clasificar a octavos de final, tal como lo hicieron en la última edición.

¿Qué expectativas tiene Universitario tras perder ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores? Esto dijo Matías Di Benedetto

“Muy doloroso, teníamos mucha ilusión de hacer un gran partido y la verdad que no salió lo que veníamos trabajando y lo que todos esperábamos”, empezó diciendo ‘Mati’. El zaguero salió lesionado en el duelo ante los chilenos.

Luego, el argentino habló de Gassama y la forma en que salió. “No nos gusta, pero se entiende que el hincha se fue molesto también por el resultado. Obviamente está dolido también, debe ser difícil para cualquier jugador salir y que te pifien, lógico. Pero él tiene el apoyo nuestro”, dijo Matías.

¿Qué más dijo Di Benedetto?

“Pero no pasa nada, se perdió un partido. Tenemos que seguir mejorando porque puede pasar empezar perdiendo, es fútbol. Lo que no nos puede pasar es perder el camino, entrar en desesperación. Hoy pasó eso”, comentó el central respecto al desarrollo del encuentro.

Grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL).

Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL). Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL).

Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL). Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)

Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG) Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU).

Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU). Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).

Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG). Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER).

Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER). Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA).

Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA). Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) y Universidad Central (VEN)