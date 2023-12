La selección peruana tuvo un comienzo más que negativo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En total, el equipo dirigido por Juan Reynoso obtuvo cuatro derrotas y dos empates, por lo que se encuentra en la última posición de la tabla de posiciones. En este contexto, ya es conocido que el ‘Cabezón’ no seguirá al mando de la Bicolor. Sobre ello, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio más detalles sobre la salida del estratega nacional.

El popular ‘Ciego’ fue abordado por una gran cantidad de periodistas y, fiel a su costumbre, conversó de todo y contó cómo se viene manejando la salida de Reynoso. “Se está viendo el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia”, empezó diciendo Oblitas.

Asimismo, el exfutbolista añadió: “Conversé con él la semana pasada, lógicamente está incómodo y es feo para ambos conversar ese tema pero acá ponemos a la selección por encima de todo y después de eso no he vuelto a hablar con él; su abogado está viendo el tema”.

Por último, Oblitas hizo hincapié en cuándo se terminaría resolviendo la salida de Reynoso. “Esta semana se tendría que resolver, creo que no le conviene a la Federación ni a Juan que se siga alargando, esperemos resolver lo más pronto posible”.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre un posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana?

De otro lado, el extécnico de Sporting Cristal fue consultado sobre un posible regreso de Ricardo Gareca a la Blanquirroja. El directivo dijo lo siguiente sobre dicho tema: “En este momento, no, lógicamente. No hay nada”, dijo al respecto. “Ya se empezaría a ver eso pero tenemos tiempo, no podemos caer en el juego de todos estos nombres que se dan mañana, tarde y noche. Hay tiempo, vamos a tomarnos las cosas con calma. Mientras Reynoso no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico”.

¿La selección peruana podría perder los dos puntos que sumó en las Eliminatorias?

La quita de puntos se daría por los hechos presentados después de finalizar el Perú vs. Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias. Según informa ADN Radio, se habrían presentado múltiples insultos racistas de los aficionados peruanos hacia los jugadores venezolanos. Además, también hacen hincapié en el registro migratorio que hizo la Policía Nacional del Perú a los hinchas de la Vinotinto.

Asimismo, también se detalla que habría ocurrido hechos de violencia de parte de los miembros de la PNP contra los jugadores de Venezuela. En este contexto, de acuerdo a lo señalado por Globoesporte, la FIFA todavía se encuentra en plena recolección de detalles para hacer oficial un informe sobre lo sucedido. En este contexto, el castigo estaría relacionado con una resta de unidades en la tabla de posiciones para Perú. Aunque claro, también está la posibilidad de que solo se ejecute una sanción económica.

¿Cómo quedó el partido entre Perú y Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias?

En un duelo que generó bastante expectativa, Perú y Venezuela igualaron 1-1 en Lima por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Yoshimar Yotún se encargó de abrir el marcador con un potente cabezazo. Luego, Jefferson Savarino igualaría las acciones en el segundo tiempo.

