Gary Correa, quien fuera una de las piezas fundamentales de aquella inolvidable selección peruana Sub-17 que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Corea 2007, ha vuelto a acaparar la atención pública, aunque esta vez lejos de los campos de juego. Tras años de relativo silencio mediático, el exvolante de Universitario de Deportes utilizó sus plataformas digitales para revelar su nueva realidad en el extranjero, provocando una ola de nostalgia y respeto entre los aficionados que aún guardan en la memoria la época dorada de los “Jotitas”.

A través de un video, el exfutbolista contrasta sus años de gloria deportiva con su actual presente laboral, generando un profundo debate sobre el destino de los futbolistas tras el retiro. A continuación, te contamos qué se sabe sobre el excompañero de Reimond Manco.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE GARY CORREA TRAS ALEJARSE DE LAS CANCHAS?

En la actualidad, el excentrocampista reside en el estado de Connecticut, Estados Unidos, donde dedica sus jornadas al rubro de la limpieza integral. Su retorno a la esfera pública se produjo mediante un video, donde estableció un paralelo entre su exitosa etapa como futbolista de élite y las arduas tareas físicas que desempeña en territorio estadounidense. Con una notable resiliencia ante su situación actual, el deportista reconoció abiertamente que el proceso de transición fue sumamente complejo para él y su entorno familiar.

En la descripción de sus imágenes, Correa dejó frases que calaron hondo en sus seguidores, asegurando que “nadie sabe lo difícil lo que es pasar de esto… a esto”, mientras de fondo se observaban sus mejores jugadas con la camiseta de Cienciano.

Pese a las largas horas de labor, el futbolista mantiene una postura de agradecimiento y mucha fe hacia el futuro cercano. “Somos tan bendecidos que, donde nos pongan, se nos da”, sostuvo, según informa la plataforma web de Willax Televisión.

¿QUÉ MOTIVOS IMPULSARON SU SALIDA DEL FÚTBOL PROFESIONAL?

Ante las constantes interrogantes de sus fanáticos, quienes buscaban comprender cómo un jugador con su técnica terminó fuera del ecosistema profesional hace más de cinco años, Correa fue tajante. El exmundialista no se guardó nada y apuntó sus críticas hacia las estructuras internas que manejan el balompié nacional.

Al ser consultado sobre las razones de su retiro prematuro de la máxima categoría, su respuesta fue breve pero cargada de polémica: “la mafia del fútbol peruano”. Esta contundente afirmación ha generado una gran controversia en plataformas digitales, reabriendo cuestionamientos sobre cómo se gestionan las oportunidades para los talentos nacionales en los clubes locales.

(Foto: Difusión)

¿QUÉ RECORRIDO TUVO CORREA ANTES DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS?

A sus 35 años, Gary Correa cuenta con un historial extenso en el balompié nacional, habiendo pasado por más de una decena de instituciones y logrando campeonatos con algunas de ellas. Su trayectoria incluye clubes de gran tradición y distintas regiones del país:

Universitario

Melgar

Juan Aurich

Inti Gas (ahora Ayacucho FC)

Cienciano

Real Garcilaso (ahora Cusco FC)

Comerciantes Unidos

Universidad San Martín

Atlético Grau

Santa Rosa

Comerciantes FC

Municipalidad de Pangoa

