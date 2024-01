Qué hace Carlos Zambrano en Alemania: esto dijo sobre su futuro

Después de su corto paso por Alianza Lima, donde no tuvo un buen desempeño durante la pasada temporada de la Liga 1, incluso recibió criticas de la prensa nacional y la propia hinchada. Ahora, Carlos Zambrano ha decidido empezar un nuevo reto organizando un torneo de fútbol 7 llamado ‘FUTMAX League’. Precisamente, el defensa nacional tuvo un enlace desde Alemania con dicho programa deportivo donde reveló los motivos de su estadía.

¿POR QUÉ CARLOS ZAMBRANO ESTÁ EN ALEMANIA?

Carlos Zambrano realizó un enlace en vivo con el programa FUTMAX League que se trasmite por medio de la Liga 1 Max, donde reveló los motivos de su permanencia en el viejo continente por estos días. Durante la transmisión, Rafael Cardozo, uno de los presentadores, no dejó pasar la oportunidad de preguntar al exdefensa de Alianza Lima sobre lo que hacia en Alemania a lo que él respondió muy sonriente que se encuentra entrenando y dejando entrever que ficharía por un equipo de la Bundesliga.

“Es mejor no decir hasta que se concreten las cosas, la envidia es muy grande ahí. Además, me gusta el frío más que el calor, pero venir acá y ver a mis compañeros, creo que en estos días me voy a juntar con ellos y en un par de días estoy de regreso en Lima para el siguiente programa estar con todos ustedes ahí”, mencionó el ‘Káiser’.

CHRISTIAN CUEVA FUE PRESENTADO EN FUTMAX LEAGUE

Este jueves 11 enero, Christian Cueva fue presentado como uno de los flamantes presidentes y socio de uno de los equipos que estarán participando en la ‘FUTMAX League’, torneo de fútbol 7 que es organizado por Carlos Zambrano, Rafael Cardozo y otros personajes. “Estoy contento de estar acá y por este nuevo emprendimiento que estamos teniendo. Esperemos que este 2024 venga con muchas sonrisas”, señaló el volante.

¿DE QUÉ TRATA FUTMAX LEAGUE?

La Futmax League es un espacio para todos los fanáticos del fútbol, y más ahora que tendrá un programa especialmente dedicado, con una duración de una hora y llamado Futmax, donde se podrá comentar y analizar toda la acción y emoción de los 12 equipos integrantes.

Y es que, todos los equipos que participan están conformados por un plantel de 10 jugadores y los partidos duran 20 minutos por lado. El campeonato se llevará a cabo los sábados y domingos, a su vez, el programa permitirá observar lo mejor de dichas fechas los martes y jueves a las 6:00 p. m. -repetición a las 9:00 p. m.- mediante la Liga 1 y Liga 1 Max.

Durante la emisión del programa se podrá analizar jugadas, goles y entrevistas a los protagonistas, con la chispa característica de personajes como el Loco Vargas, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Rafael Cardozo, Fiorella Retiz, Cuto Guadalupe, César BK e influencers invitados.

Finalmente, los martes el programa ofrecerá lo mejor de la fecha, mientras que la edición de los jueves se brindará las últimas novedades de cara al siguiente duelo, con mucha información y análisis anticipados de lo que se espera en los siguientes encuentros.