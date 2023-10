La selección peruana no pudo obtener una victoria en la primera fecha doble de las Eliminatorias. Pese a hacer un buen segundo tiempo ante Paraguay en Ciudad del Este, y hacer un encuentro parejo ante Brasil en Lima, al final solo logró un punto. En este contexto, Juan Reynoso, técnico de la Bicolor, apunta a ganar sus primeros tres puntos ante Chile y Argentina. Dichos partidos podrían contar con futbolistas nuevos, como es el caso de Franco Zanelatto.

El futbolista paraguayo de Alianza Lima, nacionalizado peruano en diciembre del 2022, es una de las novedades en la última lista preliminar de jugadores del medio local que dio Reynoso, de cara a los encuentros que jugará Perú en la próxima fecha doble. El jugador de 23 años pasa por un gran momento en la Liga 1 2023.

¿Qué hicieron desde Paraguay tras saber que Franco Zanelatto jugará por la selección peruana en las Eliminatorias?

Zanelatto contó cómo reaccionaron desde Paraguay tras entrarse de su llamado a la Blanquirroja. “En temas de selección con Paraguay nada. Nunca hubo un acercamiento, eran más los periodistas que me preguntaban y me llamaban para declarar, pero solo eso. Nunca tuve un acercamiento de la selección y ahora que fui llamado me reventaron el teléfono de Paraguay, pero no contesté. Estoy feliz de haber sido llamado acá”, dijo el atacante para el canal de la Liga 1 Max.

Asimismo, el extremo aliancista se refirió al sentimiento que le genera la posibilidad de jugar por Perú las Eliminatorias. “Es un orgullo enorme, todos los jugadores nos preparamos para esto. Feliz por este primer llamado, pero ahora a pelear para quedarme en la lista final. Vivo acá desde los 7 años. No nací acá, pero me siento peruano, hice toda mi vida acá así que ni lo dudé. No pude hablar con Juan Reynoso, pero en la fecha anterior pude hablar con el preparador físico”.

¿Cuándo juega Perú en las Eliminatorias?

Los próximos rivales de Perú serán Chile y Argentina. El primer duelo, considerado el ‘Clásico del Pacífico’, se jugará en Santiago el siguiente 12 de octubre, mientras que recibirá al conjunto albiceleste el 17 del mismo mes.

¿Cuáles fueron los resultados de la fecha 2 de las Eliminatorias?

Bolivia 0-3 Argentina

Ecuador 2-1 Uruguay

Venezuela 1-0 Paraguay

Chile 0-0 Colombia

Perú 0-1 Brasil

¿Cómo se jugará la fecha 3 de las Eliminatorias?

Bolivia vs Ecuador: 12 de octubre | 15:00 horas

Colombia vs Uruguay: 12 de octubre | 15:00 horas

Chile vs Perú: 12 de octubre | 19:00 horas

Argentina vs Paraguay: 12 de octubre | 19:00 horas

Brasil vs Venezuela: 12 de octubre | 19:30 horas

¿Cuál es el fixture de Perú en las Eliminatorias?

Octubre 2023

Chile vs. Perú

Perú vs. Argentina

Noviembre 2023

Bolivia vs. Perú

Perú vs. Venezuela

Septiembre 2024

Perú vs. Colombia

Ecuador vs. Perú

Octubre 2024

Perú vs. Uruguay

Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Perú vs. Chile

Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Perú vs. Bolivia

Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Colombia vs. Perú

Perú vs. Ecuador

Septiembre 2025

Uruguay vs. Perú

Perú vs. Paraguay

