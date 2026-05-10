Resumen

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¿Qué partidos claves le faltan a Alianza Lima con miras al título del Torneo Apertura 2026? | Foto: @alianzalima
¿Qué partidos claves le faltan a Alianza Lima con miras al título del Torneo Apertura 2026? | Foto: @alianzalima
Por Redacción EC

Alianza Lima dio un paso importante en su objetivo de quedarse con el Torneo Apertura 2026 luego de rescatar un empate en los minutos finales frente a Sporting Cristal en Matute, gracias a un agónico gol de Esteban Pavez en los descuentos, resultado que le permitió mantenerse como líder absoluto de la competencia. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, los íntimos acumulan una importante ventaja sobre sus perseguidores y dependen únicamente de sus resultados para quedarse con el primer campeonato del año. Sin embargo, el camino hacia el título todavía no está asegurado, ya que deberá afrontar encuentros decisivos ante rivales que también pelean en la parte alta de la tabla. Con apenas tres jornadas por disputarse y varios equipos aún con posibilidades matemáticas, los íntimos entran en la etapa más exigente del torneo.

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