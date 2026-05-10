Alianza Lima dio un paso importante en su objetivo de quedarse con el Torneo Apertura 2026 luego de rescatar un empate en los minutos finales frente a Sporting Cristal en Matute, gracias a un agónico gol de Esteban Pavez en los descuentos, resultado que le permitió mantenerse como líder absoluto de la competencia. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, los íntimos acumulan una importante ventaja sobre sus perseguidores y dependen únicamente de sus resultados para quedarse con el primer campeonato del año. Sin embargo, el camino hacia el título todavía no está asegurado, ya que deberá afrontar encuentros decisivos ante rivales que también pelean en la parte alta de la tabla. Con apenas tres jornadas por disputarse y varios equipos aún con posibilidades matemáticas, los íntimos entran en la etapa más exigente del torneo.

¿QUÉ PARTIDOS LE RESTAN A ALIANZA LIMA EN EL TORNEO APERTURA?

El cuadro victoriano tendrá un cierre de campeonato bastante exigente, debido a que enfrentará a clubes que todavía buscan escalar posiciones o mantenerse en la pelea por el Apertura. Estos son los compromisos pendientes:

Cienciano vs. Alianza Lima | 16 de mayo en Cusco.

Alianza Lima vs. Los Chankas | 23 de mayo en Matute.

FC Cajamarca vs. Alianza Lima | 31 de mayo en Cajamarca.

El duelo ante Cienciano aparece como uno de los más complicados por la altura y porque el conjunto cusqueño también se encuentra cerca de la cima. Posteriormente, el choque frente a Los Chankas podría convertirse en una verdadera final si el cuadro andahuaylino mantiene su buen rendimiento en las próximas fechas.

¿CÓMO FUE EL EMPATE ENTRE ALIANZA LIMA Y SPORTING CRISTAL?

El encuentro disputado en Matute tuvo mucha intensidad y pocas diferencias durante gran parte del compromiso. Ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado, con constantes fricciones y escasas ocasiones claras de gol.

Sporting Cristal sorprendió en la segunda mitad gracias a una gran acción colectiva que terminó con una definición de taco de Gustavo Cazonatti. Cuando parecía que los celestes se llevaban el triunfo, Alianza Lima adelantó todas sus líneas y encontró el empate en tiempo agregado mediante Esteban Pavez, quien anotó su primer gol con camiseta blanquiazul.

La igualdad terminó siendo valiosa para los íntimos, ya que evitaron perder el liderato y conservaron una ventaja importante sobre sus perseguidores directos.

¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2026 DE LA LIGA 1?

Alianza Lima | 33 Pts. | 14 PJ Cienciano | 29 Pts. | 14 PJ Los Chankas | 29 Pts. | 13 PJ Universitario| 24 Pts. | 13 PJ Melgar | 20 Pts. | 13 PJ Cusco FC | 20 Pts. | 13 PJ Comerciantes Unidos | 19 Pts. | 13 PJ Alianza Atlético | 17 Pts. | 13 PJ ADT de Tarma | 17 Pts. | 14 PJ Deportivo Moquegua | 17 Pts. | 14 PJ Sporting Cristal | 16 Pts. | 14 PJ UTC | 16 Pts. | 14 PJ Deportivo Garcilaso | 16 Pts. | 13 PJ Juan Pablo II | 15 Pts. | 13 PJ Sport Boys | 12 Pts. | 13 PJ FC Cajamarca | 12 Pts. | 14 PJ Sport Huancayo | 12 Pts. | 13 PJ Grau | 10 Pts. | 14 PJ

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