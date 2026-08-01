Por Redacción EC

El futbolista peruano Jean Deza, quien integró las selecciones nacionales en categorías menores y militó en diversos clubes del país, volvió a ocupar titulares por un hecho extradeportivo. El atacante, que actualmente se encuentra sin equipo desde hace varios meses, fue captado protagonizando un altercado en la vía pública que rápidamente se difundió en redes sociales. Según las imágenes compartidas por el medio Prensa Chalaca, Deza participó en una pelea callejera ocurrida en el distrito de San Miguel, pese a que inicialmente se vinculó el hecho con el Callao. Durante el enfrentamiento, el exseleccionado nacional recibió varios golpes y terminó tendido sobre el pavimento. De acuerdo con los reportes, el origen de la discusión habría sido un motivo poco común, lo que generó mayor repercusión del incidente.