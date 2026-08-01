El futbolista peruano Jean Deza, quien integró las selecciones nacionales en categorías menores y militó en diversos clubes del país, volvió a ocupar titulares por un hecho extradeportivo. El atacante, que actualmente se encuentra sin equipo desde hace varios meses, fue captado protagonizando un altercado en la vía pública que rápidamente se difundió en redes sociales. Según las imágenes compartidas por el medio Prensa Chalaca, Deza participó en una pelea callejera ocurrida en el distrito de San Miguel, pese a que inicialmente se vinculó el hecho con el Callao. Durante el enfrentamiento, el exseleccionado nacional recibió varios golpes y terminó tendido sobre el pavimento. De acuerdo con los reportes, el origen de la discusión habría sido un motivo poco común, lo que generó mayor repercusión del incidente.

¿Qué fue lo que sucedió realmente con Jean Deza hasta llegar al punto de viralizarse en las redes sociales?

Según informó el citado medio digital, el incidente se habría iniciado cuando un grupo de personas se acercó a saludar a Jean Deza. Sin embargo, la reacción del futbolista habría sido responder con expresiones ofensivas, lo que provocó una acalorada discusión entre los presentes. La situación fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento que llamó la atención de los vecinos de la zona. De acuerdo con el testimonio de testigos, la discusión verbal terminó en una pelea física. Además, señalaron que, tras retirarse del lugar, el exseleccionado peruano habría advertido que regresaría acompañado de más personas. Minutos después, siempre según las versiones recogidas por el medio, Deza volvió junto a un grupo de individuos para continuar con el altercado. Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido a través de sus redes sociales.

¿Qué se observa en los videos difundidos en las redes sociales en las cuales millones de personas han visto?

Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran el momento en que Jean Deza permanece tendido sobre el pavimento mientras un sujeto, cuya identidad no ha sido confirmada, lo sujeta por el cuello. Alrededor de ambos se observa a varias personas que siguen de cerca la escena e intentan intervenir para frenar el enfrentamiento, aunque en un primer momento no logran hacerlo. Tras algunos instantes, los involucrados son separados; sin embargo, el conflicto no termina. El agresor vuelve a abalanzarse sobre el futbolista y le propina una serie de golpes, mientras Deza intenta cubrirse para reducir el impacto de la agresión. La secuencia quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales. El ex jugador de la selección peruana viendo siendo difundido, pero hasta ese momento no brindaba explicación alguna.

Al fin se pronuncia Jean Deza con un video desde sus propias redes sociales sin marcas en el cuerpo aparentemente

Luego del incidente que protagonizó en la vía pública, Jean Deza volvió a aparecer en sus redes sociales sin evidenciar lesiones visibles. El futbolista evitó hacer comentarios sobre la pelea que se viralizó en internet y, en cambio, compartió publicaciones en las que se mostró tranquilo y de buen ánimo. Además, sus mensajes estuvieron enfocados en temas relacionados con el fútbol. Las imágenes difundidas por el propio jugador sugieren que se encontraba realizando un viaje, presuntamente para participar en una actividad deportiva o integrarse a un nuevo equipo. A través de una historia publicada en Instagram, Deza grabó un video desde un bus y dejó un breve mensaje: “Nos fuimos a cumplir los deberes, a meterle show, lo que siempre doy, nada más, no lloren”, sin hacer alusión directa al reciente altercado.

¿Cuál es el futuro de Jean Deza en el fútbol? ¿Qué pasará ahora cuando este incidente enciende alarmas en los clubes?

Jean Deza estuvo muy cerca de concretar su regreso a la Liga 1 para disputar el Torneo Clausura. Todo apuntaba a que vestiría nuevamente la camiseta de Sport Boys, equipo con el que mantiene un vínculo especial; sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y la operación terminó frustrándose. De esta manera, el atacante continúa sin definir su futuro deportivo. El principal obstáculo para cerrar el fichaje fue un reclamo económico presentado por Santos FC, club donde militó anteriormente. La institución de Nazca sostuvo que había entregado un adelanto al futbolista, monto que debía ser devuelto tras cancelarse su permanencia en el equipo. Al no resolverse esa situación antes del cierre del libro de pases, Deza no pudo oficializar su incorporación a Sport Boys. Aunque el jugador afirmó semanas atrás que contaba con varias propuestas para la segunda parte del año, hasta el momento sigue sin firmar por ningún club.

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