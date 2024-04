El exfutbolista Jefferson Farfán viene dando que hablar en su nuevo podcast: “Enfocados”, el mismo que conduce junto a Roberto Guizasola, otro exjugador y amigo de la ‘Foquita’. Y, en la última edición del programa, el ídolo de Alianza Lima entrevistó a Juan Manuel Vargas, reconocido por haber defendido la camiseta de la selección peruana y de prestigiosos clubes europeos. En este contexto, el popular ‘Loco’ dio una confesión que se ha vuelto viral.

¿Qué pasó con los carros que compró Juan Vargas en su mejor momento futbolístico?

En medio de una conversación bastante amena, Farfán le hizo recordar a Vargas los lujosos carros que poseía en su mejor momento como futbolista. Ante esto, el exlateral del Real Betis dio una declaración que sorprendió a los cibernautas.

El exjugador de Universitario aseguró que ya no cuenta con dichos autos. Además, señaló que ahora se moviliza en taxi. “Ahora en taxi me voy. En Yango”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante lo dicho por Juan Manuel Vargas?

Esto, como se esperaba, provocó la reacción de los peruanos en redes sociales. “Increíble, al menos hubiera conservado un par”, “Ese ‘Loco’, por qué no habrá guardado sus carros”, “Eso le pasa por no pensar bien”, “Igual se le quiere al ‘Loco’, fue tremendo jugador”.

El emotivo mensaje que envió Jefferson Farfán a la madre de su cuarta hija

Durante la conversación en “Enfocados”, el exdelantero de Alianza Lima expresó que toda la familia de la nueva bebé se encuentra feliz de su llegada, y en esta sentido aprovechó para enviarle un breve mensaje a la mamá de su hija.

“Estoy muy feliz. Mi familia está muy feliz. La mamá de mi hija, muy feliz. Estoy agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Agradecerle a la mamá de mi hija”, manifestó, para luego expresar su deseo de que pronto conozcan a la pequeña.

Cuál es la situación sentimental de Jefferson Farfán

Aunque no brindó muchos detalles sobre el tipo de relación que mantiene con la madre de su nueva niña, su mensaje dejó entrever el profundo agradecimiento que siente hacia ella por haberle dado esta nueva bendición.

Sin embargo, con el objetivo de evitar especulaciones, el exdeportista dejó en claro que se encuentra soltero y disfrutando del presente. “La gente sabe que yo estoy soltero hace tiempo, disfrutando de la vida. Yo sé que ustedes quieren estar como yo, pero no pueden”, sostuvo.

Cómo se llama y cuántos años tiene la nueva bebé de Jefferson Farfán

Según reveló el ‘10 de la calle’ en su reciente programa digital, la nueva integrante de su familia es una niña llamada Luhana, quien nació exactamente hace un año y dos meses. “Tuve una bendición más. Hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luhana. Hermosa”, expresó.

Respecto al porqué mantuvo la novedad en estricta reserva, señaló que fue con el objetivo de proteger la privacidad de su pequeña. “He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos”, explicó.

Tras revelar la existencia de su hija, Farfán fue consultado por Paolo Guerrero si tiene planeado tener más descendientes, a lo que ofreció una respuesta en tono humorístico. “(Tengo) cuatro hijos ya. No sabes lo que me he hecho. Ya cerré la fábrica. Igual he guardado un poco de miel de abeja, por si acaso”, manifestó entre risas.