En el emocionante panorama del fútbol sudamericano, la posible llegada de Ricardo Gareca como director técnico de Chile ha desatado un sinfín de expectativas y sorpresas. Jorge Fossati, quien sería el próximo estratega de la selección peruana, no ha sido ajeno a esta noticia. ¿Qué es lo que dijo el uruguayo sobre este tema? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber al respecto.

QUÉ PIENSA JORGE FOSSATI SOBRE POSIBLE DEBUT OFICIAL ANTE RICARDO GARECA SI ACEPTA DIRIGIR A CHILE

Jorge Fossati expresó con agrado la noticia de que Ricardo Gareca está próximo a convertirse en el director técnico de Chile, anticipando un posible enfrentamiento en el debut oficial de ambos en la Copa América de Estados Unidos 2024.

Aunque Fossati destacó el respeto y simpatía que siente por Gareca, subrayó que en el campo de juego será un duelo entre Perú y Chile, y no simplemente un enfrentamiento personal.

El entrenador uruguayo, quien asumirá el cargo de DT de la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso, dejó claro que, a pesar de la conexión personal con Gareca, cuando llegue el momento de enfrentarse, la competencia será Perú contra Chile, enfocándose en el desafío deportivo y la rivalidad futbolística entre ambas selecciones.

“[Ricardo Gareca] Es una persona que yo respeto mucho también y quiero mucho a pesar de que nunca fuimos compañeros en ningún lado, pero es uno de los técnicos que uno de los colegas con los que siento simpatía, creo que es empatía que tenemos los dos”, dij0o Fossati.

“Yo nunca juego contra nadie mano a mano. El día que nos toque jugar contra Chile será Perú - Chile, no cualquiera contra cualquiera”, añadió.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE FOSSATI SOBRE LAS POSIBLIDADES DE QUE PERÚ CLASIFIQUE AL MUNDIAL 2026?

La selección peruana se encuentra en una posición estadísticamente irreversible. Con seis partidos jugados, solo anotó un gol y sumó un punto, con lo cual se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones a falta de 12 partidos por jugar.

A pesar de este desalentador panorama, el experimentado técnico se encuentra convencido de que la selección pueda meterse entre los primeros siete lugares y clasificar a la Copa Mundial de Estados Unidos/Canadá/México 2026.

“Si yo no estuviera convencido que se puede... loco no soy. Este yo o este quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho”, expresó el técnico de 71 años. Además, resaltó que ir a la selección es un privilegio y no hay ningún club, en ningún país, que sea más importante que la selección. “Eso es lo que puedo contestar, porque esa es mi forma de toda la vida”, exclamó.

¿CÓMO INFLUYÓ JUAN CARLOS OBLITAS EN LA DECISIÓN DE FOSSATI DE RENUNCIAR A LA “U” A POCOS DÍAS DEL INICIA DE LA PRETEMPORADA?

Según recoge Infobae, el entrenador charrúa reveló que el popular ‘ciego’ le generó confianza al expresar que era el “idóneo” para reemplazar a Juan Reynoso. “El diálogo con Juan Carlos Oblitas fue fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta o más experiencia que yo y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que soy el idóneo para conducir en este momento a la selección”, declaró Fossati.

Como se recuerda, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, viajó a Uruguay para conversar con Jorge Fossati personalmente y convencerlo de asumir el cargo de director técnico de la selección peruana.

QUIÉN ES RICARDO GARECA

Ricardo Alberto Gareca es un exfutbolista, entrenador y profesor argentino que se desempeñó como delantero futbolístico. En los últimos años, fue una de las figuras más queridas por la nación peruana debido a que bajo su dirección técnica, la Selección Peruana logró clasificar al mundial de fútbol Rusia 2018.

Con la Selección Peruana, Ricardo Gareca, llegó a cuatro instancias finales desde que asumió el cargo en 2015: medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Ricardo Gareca fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín donde se destacó como goleador y fue reintegrado a Boca en 1982, permaneció en este club hasta 1984.

Ricardo Gareca también tuvo un breve paso por River Plate, llegó en 1985 al América de Cali, consiguiendo dos campeonatos en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha e ídolo, y finalizó su carrera futbolística en Independiente de Avellaneda con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994.