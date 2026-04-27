El programa Enfocados se ha consolidado como uno de los espacios de mayor crecimiento en YouTube, captando una audiencia cada vez más amplia en el país. El espacio es conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes han logrado posicionar el formato mediante entrevistas y conversaciones con figuras del deporte nacional. En su episodio más reciente, el invitado fue el mediocampista Yoshimar Yotún, quien compartió impresiones sobre su presente y su trayectoria profesional. Durante la charla, exgoleador de la ‘Bicolor’ expresó respaldo a Alex Valera, delantero de la selección peruana, mostrándole su confianza de cara a los próximos desafíos deportivos. La conversación llamó la atención de los seguidores debido a que el jugador, conocido popularmente como “Valegol”, mantiene una identificación histórica con Universitario de Deportes, tradicional rival de los equipos vinculados a los anfitriones del programa. El episodio generó reacciones entre los seguidores del espacio, que continúan impulsando su popularidad en plataformas digitales gracias a este tipo de encuentros entre figuras del fútbol nacional.

¿Qué piensan los hinchas de Universitario? La sorprendente opinión de Jefferson Farfán sobre Alex Valera y su paso por la selección peruana: “Hay que...”

“¿No querían delanteros? Ahí está jugando. Y lo jod*** hermano. Es increíble, hermano, es lo que hay ahorita. A esa persona que tenemos ahorita como 9 hay que apoyarlo. Sea de la ‘U’, del Alianza, de Cristal o de León de Huánuco, hay que apoyarlo. No importa la camiseta. Es Perú y punto. Gente de mie***“, dijo la ‘Foquita’ visiblemente enojado por las críticas.

De otro lado, ‘Yoshi’ también le pidió a la hinchada tener paciencia con este nuevo proceso en la selección nacional. Aseguró que se trata de una nueva generación que trabaja duro para darle alegrías a la afición y conseguir el tan ansiado objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

Jefferson Farfán deja en shock a ‘Cuto’ Guadalupe con inesperado regalo por sus 50 años: “Es un...”

El reciente cumpleaños número 50 de Luis ‘Cuto’ Guadalupe no solo estuvo marcado por una emotiva reunión familiar, sino también por una revelación que rápidamente captó la atención del público y de los programas de espectáculos. Durante una reciente aparición televisiva, el exfutbolista sorprendió al contar detalles de un especial obsequio que recibirá de su sobrino, Jefferson Farfán, generando expectativa entre sus seguidores y desatando una ola de comentarios en redes sociales. En medio de recuerdos, reflexiones y muestras de cariño, el popular ‘Cuto’ decidió compartir este gesto que no solo destaca por su valor material, sino también por el significado familiar que encierra, reforzando la cercana relación que mantiene con el exseleccionado nacional y despertando aún más el interés del público por conocer todos los detalles.

El regalo elegido para conmemorar los 50 años del conductor de “La fe de Cuto” es una camioneta de gama alta, la cual fue seleccionada bajo los gustos específicos del cumpleañero. Según explicó el propio Guadalupe para el programa ‘América Hoy’, fue el exdelantero de Alianza Lima quien tomó la iniciativa de consultarle qué objeto deseaba para esta fecha tan significativa.

El exdefensor optó por un vehículo espacioso, priorizando el bienestar de su círculo más íntimo: “Estamos esperando que llegue, es un pedido especial, es una camioneta. Me dijo qué cosa quería, él sabe que a mí me gusta estar con la familia”, detalló con notable alegría sobre el vehículo que aún se encuentra en proceso de entrega.

¿Cómo se siente Luis Guadalupe tras cumplir años?

Más allá de los obsequios materiales, el exjugador aprovechó este aniversario para realizar un balance profundo sobre su crecimiento personal y su situación actual, definiéndose como un hombre renovado y espiritual. Para él, llegar a los 50 años representa una etapa de plenitud donde valora el reconocimiento recibido mientras todavía puede disfrutarlo.

“Cincuenta años bien vividos, nadie te quita lo bailado. (...) Este Cuto Guadalupe es diferente, maduro”, reflexionó el autor de frases célebres, quien además puntualizó que su enfoque hoy es distinto: ““En estos 50 años que he podido disfrutar un homenaje en vida. (...) Cuando hago algo siempre pienso mucho en Dios”.