Por Kenyi Peña Andrade

El programa Enfocados se ha consolidado como uno de los espacios de mayor crecimiento en YouTube, captando una audiencia cada vez más amplia en el país. El espacio es conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes han logrado posicionar el formato mediante entrevistas y conversaciones con figuras del deporte nacional. En su episodio más reciente, el invitado fue el mediocampista Yoshimar Yotún, quien compartió impresiones sobre su presente y su trayectoria profesional. Durante la charla, exgoleador de la ‘Bicolor’ expresó respaldo a Alex Valera, delantero de la selección peruana, mostrándole su confianza de cara a los próximos desafíos deportivos. La conversación llamó la atención de los seguidores debido a que el jugador, conocido popularmente como “Valegol”, mantiene una identificación histórica con Universitario de Deportes, tradicional rival de los equipos vinculados a los anfitriones del programa. El episodio generó reacciones entre los seguidores del espacio, que continúan impulsando su popularidad en plataformas digitales gracias a este tipo de encuentros entre figuras del fútbol nacional.