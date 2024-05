El Torneo Apertura 2024 entró en su recta final con dos clubes que tienen la mayor chance de ganarlo: Universitario y Sporting Cristal. Ambos equipos se perfilan como los principales candidatos para adjudicarse la primera competencia de este año en la Liga 1. Solo son dos puntos la diferencia que en este momento le llevan los cremas a los celestes, a falta de cuatro jornadas para que se termine dicho campeonato. Aquí te vamos a contar qué resultados necesitan los dos equipos para ser campeones.

Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Apertura 2024

Si Universitario gana sus próximos tres partidos, incluyendo el duelo ante los celestes, y sin importar lo que hagan los mismos, los cremas se proclamarán ganadores del Torneo Apertura 2024. Luego, claro que pueden haber otras variantes en caso los rimenses pierdan puntos en el camino, lo que les permitiría campeonar antes.

Cuáles son los próximos partidos de Universitario en el Torneo Apertura 2024

Fecha 14: Visitar a ADT

Fecha 15: Recibir a Sporting Cristal

Fecha 16: Visitar a Cienciano

Fecha 17: Recibir a Los Chankas

Qué resultados necesita Cristal para ser campeón del Torneo Apertura 2024

Los comandados por Enderson Moreira están obligados a ganar los cuatro partidos restantes para asegurar el Torneo Apertura 2024, incluyendo el encuentro ante la ‘U’ en el estadio Monumental. Si esto sucediera así, no importa lo que pase con los de Ate, los rimenses se quedarán con el primer torneo del año. Aunque claro, esto puede cambiar para mejor si es que los actuales campeones nacionales tropiezan en Tarma o en Cusco.

Cuáles son los próximos partidos de Cristal en el Torneo Apertura 2024

Fecha 14: Recibir a Alianza Atlético

Fecha 15: Visitar a Universitario

Fecha 16: Recibir a Unión Comercio

Fecha 17: Visitar a Comerciantes Unidos

‘Toro’ Cantoro asegura que Universitario será campeón y el ‘Condor’ Mendza le dio polémica respuesta: “No hables mucho”

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.

Resultados de la fecha 13 - Torneo Apertura 2024

Viernes 26 de abril

Sport Huancayo 1-0 Mannucci

Sábado 27 de abril

Sport Boys 0-0 Unión Comercio

UTC 3-2 Atlético Grau

Cusco FC 2-0 Cienciano

Domingo 28 de abril

Alianza Atlético 2-1 ADT

Melgar 1-0 Alianza Lima

Universitario 6-0 Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas

Lunes 29 de abril