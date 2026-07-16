En cada presentación de la selección argentina en el Mundial 2026 hay un detalle que llama la atención de miles de aficionados. Además del fútbol que despliegan figuras como Lionel Messi, Lisandro Martínez o Nahuel Molina, muchos de ellos comparten un accesorio muy particular: una pulsera roja que se ha convertido en parte de su imagen dentro y fuera de la cancha. Aunque para algunos puede parecer un simple adorno, detrás de este hilo existe una historia ligada a una antigua tradición y a un significado que ha trascendido generaciones, despertando la curiosidad de seguidores que buscan conocer el motivo de su uso. Conoce cuál es el origen de la pulsera roja, qué representa para quienes la usan y por qué la FIFA permite que los futbolistas la lleven durante los partidos.

¿POR QUÉ VARIOS JUGADORES DE ARGENTINA USAN UNA PULSERA ROJA?

Durante el Mundial 2026, futbolistas como Lionel Messi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso han llamado la atención por llevar una pulsera roja de siete nudos. Este accesorio, que con el tiempo se volvió una imagen habitual de la selección argentina, es utilizado por muchas personas como un amuleto de protección y buena fortuna.

Su origen suele vincularse con la Cábala, una corriente mística del judaísmo que atribuye al hilo rojo la capacidad simbólica de proteger frente al llamado “mal de ojo” y las energías negativas. Según esta tradición, los siete nudos representan distintos aspectos relacionados con la protección espiritual y el crecimiento personal. Además, la pulsera suele colocarse en la muñeca izquierda mientras una persona cercana la ata formulando un deseo positivo.

Aunque su significado ha trascendido el ámbito religioso y hoy millones de personas la usan sin seguir esa tradición, no existe evidencia científica que demuestre que otorgue protección o buena suerte. Su importancia depende del valor cultural, simbólico o espiritual que cada persona decida darle, según informa Marca.

Cuti Romero junto a Lionel Messi. | Foto: AFA / Facebook

¿LA FIFA PERMITE QUE LOS FUTBOLISTAS JUEGUEN CON ESTE ACCESORIO?

Sí. El reglamento del fútbol permite este tipo de pulseras siempre que no representen un peligro para el jugador o sus rivales. La Regla 4 de Juego, aplicada por la FIFA, establece que “los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos”.

Como se trata de una pulsera de hilo, sin piezas metálicas ni elementos rígidos, suele estar permitida. En cambio, el árbitro puede ordenar retirar cualquier accesorio que considere peligroso, como joyas, relojes o pulseras metálicas, antes o durante el encuentro.

¿DESDE CUÁNDO LIONEL MESSI LLEVA EL HILO ROJO?

Messi comenzó a utilizar este amuleto en el Mundial de Rusia 2018. En ese torneo, el periodista argentino Rama Pantorotto le entregó una cinta roja enviada por su madre con el deseo de brindarle protección y buena suerte.

Después del triunfo argentino sobre Nigeria, el periodista le preguntó si todavía conservaba el regalo. Como respuesta, el capitán mostró que seguía llevándolo y respondió: “Decile gracias a tu mamá, me la guardé”. Desde entonces, el rosarino ha mantenido este amuleto durante la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y el Mundial 2026.