Por Redacción EC

El empate entre Alianza Lima y Sport Boys dejó mucho más que un punto para cada lado. En una noche pareja en el Estadio Nacional, hubo un futbolista que consiguió sobresalir por encima del resto y convertir un duelo cerrado en una carta de presentación personal. Oslimg Mora fue ese nombre propio, el jugador que encontró espacios, sostuvo el ritmo y terminó llevándose todos los reflectores. Tan destacada fue la actuación del jugador rosado que, el mismo Jefferson Farfán, ex figura de la selección peruana, reaccionó en redes sociales y pidió su regreso a La Victoria. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta situación.