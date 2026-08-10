El empate entre Alianza Lima y Sport Boys dejó mucho más que un punto para cada lado. En una noche pareja en el Estadio Nacional, hubo un futbolista que consiguió sobresalir por encima del resto y convertir un duelo cerrado en una carta de presentación personal. Oslimg Mora fue ese nombre propio, el jugador que encontró espacios, sostuvo el ritmo y terminó llevándose todos los reflectores. Tan destacada fue la actuación del jugador rosado que, el mismo Jefferson Farfán, ex figura de la selección peruana, reaccionó en redes sociales y pidió su regreso a La Victoria. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta situación.

Una actuación que cambió el foco del partido

El 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 mantuvo a ambos equipos en la pelea por los puestos de vanguardia, pero el resultado pasó a segundo plano cuando llegó el momento de elegir al mejor de la cancha. El elemento del cuadro rosado se adueñó de esa distinción gracias a un despliegue constante y a una lectura del juego que le permitió aparecer en distintos sectores del campo.

Mora no necesitó un gol para convertirse en la figura. Su influencia estuvo en la recuperación, en la distribución y en esa capacidad de darle continuidad a las jugadas cuando el partido amenazaba con atascarse. Cada intervención fue sumando argumentos hasta que su actuación terminó siendo reconocida tanto por los aficionados como por voces con peso dentro del fútbol peruano.

La ‘Foquita’ no dudó

Uno de los elogios más resonantes llegó desde las redes sociales. Jefferson Farfán siguió de cerca el encuentro y no tardó en destacar a quien consideró el futbolista más sobresaliente de la jornada. “El jugador del partido, Oslimg Mora”, escribió inicialmente en una historia de Instagram.

Pero el exdelantero de la selección peruana quiso ir más allá de una simple felicitación. En otra publicación, dejó palabras cargadas de reconocimiento hacia el rendimiento del volante rosado: “Excelente partido. ¡Qué dinámica el día de hoy sobrino! El fútbol está inventado, lo entendiste a la perfección". La frase puso en valor no solo el esfuerzo de Mora, sino también la inteligencia con la que interpretó el compromiso.

Un mensaje con destino a Matute

El comentario de Farfán adquirió un significado especial por la historia que une al mediocampista con Alianza Lima. Mora conoce la casa íntima y ese vínculo no pasó inadvertido para la ‘Foquita’, quien aprovechó el buen momento del jugador para dejarle una invitación cargada de simbolismo.

“Ojalá puedas volver pronto a tu casa”, escribió Farfán, acompañando sus palabras con un guiño y un corazón azul. El mensaje fue interpretado como una clara referencia a Alianza Lima y rápidamente despertó la ilusión de más de un hincha, especialmente por el nivel que el futbolista viene mostrando con Sport Boys.

El presente de Mora habla por sí solo

Más allá de cualquier especulación sobre un posible regreso, el presente de Oslimg Mora se explica por lo que hace dentro de la cancha. El mediocampista atraviesa una etapa de crecimiento y consolidación, y actuaciones como la que firmó ante Alianza Lima refuerzan la sensación de que ha encontrado una versión mucho más madura de su juego.

El empate en el Estadio Nacional no alteró demasiado el panorama de la tabla, pero sí dejó una imagen difícil de ignorar: la de un jugador que fue capaz de destacarse en un partido exigente y recibir el reconocimiento de uno de los referentes más importantes del fútbol peruano. A veces, un punto suma en el campeonato; otras veces, una actuación como la de Mora puede abrir la puerta a algo mucho más grande.