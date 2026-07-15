¿Quién es Ainhoa Larrauri? La mujer que conquistó el corazón de Mikel Oyarzabal, una de las figuras de España en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images
¿Quién es Ainhoa Larrauri? La mujer que conquistó el corazón de Mikel Oyarzabal, una de las figuras de España en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images
Por Redacción EC

Mientras la selección de España continúa destacando en la Copa del Mundo 2026, especialmente tras clasificar a la final, el delantero Mikel Oyarzabal se consolida como uno de los protagonistas del torneo, lo que ha generado que el interés de los aficionados también se traslade a su vida fuera de las canchas. Entre las personas que más han llamado la atención aparece Ainhoa Larrauri, quien ha acompañado al español durante varios años y ha estado presente apoyándolo en los encuentros del campeonato. Aunque ambos mantienen un perfil muy reservado, algunos detalles de su historia y de su carrera profesional han salido a la luz. Conoce quién es Ainhoa Larrauri, cómo comenzó su relación con Mikel Oyarzabal y cuál es el papel que desempeña en la vida del atacante español.

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