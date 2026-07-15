Mientras la selección de España continúa destacando en la Copa del Mundo 2026, especialmente tras clasificar a la final, el delantero Mikel Oyarzabal se consolida como uno de los protagonistas del torneo, lo que ha generado que el interés de los aficionados también se traslade a su vida fuera de las canchas. Entre las personas que más han llamado la atención aparece Ainhoa Larrauri, quien ha acompañado al español durante varios años y ha estado presente apoyándolo en los encuentros del campeonato. Aunque ambos mantienen un perfil muy reservado, algunos detalles de su historia y de su carrera profesional han salido a la luz. Conoce quién es Ainhoa Larrauri, cómo comenzó su relación con Mikel Oyarzabal y cuál es el papel que desempeña en la vida del atacante español.

¿QUIÉN ES AINHOA LARRAURI?

Ainhoa Larrauri es la pareja de Mikel Oyarzabal desde hace más de una década. De acuerdo con diversos medios españoles, ambos iniciaron su historia de amor en 2015, cuando el delantero todavía daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y aún no era una figura reconocida a nivel internacional. Desde entonces han mantenido una relación estable y siempre alejada de la exposición pública.

El atacante de la selección española ha preferido mantener su vida privada fuera del foco mediático. En distintas oportunidades ha dejado claro que su prioridad es hablar únicamente de su carrera deportiva.

Una de las pocas ocasiones en las que compartió públicamente un mensaje dedicado a Ainhoa fue en 2015, cuando celebró su cumpleaños con unas emotivas palabras. “Porque contigo sobran las palabras. Zorionak, mi vida, disfruta de los 18, que lo tienes más que merecido. ¡Gracias por todo!”, escribió el futbolista.

Con el paso de los años, la relación continuó fortaleciéndose y en 2023 ambos dieron un importante paso al convertirse en padres de su primer hijo, consolidando una historia que comenzó cuando eran muy jóvenes, según informa Ok Diario.

Mikel Oyarzabal y su esposa. | Foto: Instagram

¿A QUÉ SE DEDICA LA PAREJA DE MIKEL OYARZABAL?

Aunque Ainhoa evita aparecer públicamente y mantiene sus redes sociales en modo privado, recientemente se conoció cuál es su profesión. La joven ejerce como médica residente en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en la ciudad de Pamplona.

Su perfil bajo ha hecho que exista muy poca información sobre su vida cotidiana. Sin embargo, sí ha sido vista acompañando a la selección española en celebraciones importantes y, durante el Mundial 2026, ha asistido a los partidos para respaldar a Oyarzabal desde las tribunas.

¿CÓMO LLEGA MIKEL OYARZABAL A LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El delantero español atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. España derrotó por 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y aseguró su presencia en la gran final del torneo.

Oyarzabal abrió el marcador al transformar un penal durante el primer tiempo, mientras que Pedro Porro selló la victoria en la segunda mitad tras una destacada jugada colectiva. Con este resultado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará conquistar una nueva Copa del Mundo, respaldado por un plantel que ha mostrado un crecimiento constante durante la competición y por el apoyo de sus familias.