Tras su paso en el banquillo de Boca Juniors, Jorge Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Colo-Colo de Chile. Durante su presentación, si bien habló sobre el proyecto que se llevará a cabo con su nuevo equipo, no puedo evitar las preguntas sobre su pasado xeneize. En esta línea, sorprendió a todos cuando habló de un astrólogo relacionado al conjunto argentino.

¿QUIÉN ES EL ATRÓLOGO QUE CONTACÓ JORGE ALMIRÓN?

El personaje en cuestión se llama Giorgio Armas, un astrólogo peruano que se hizo famoso en las redes sociales por involucrarse en el mundo de Boca Juniors, sugiriendo procedimientos metafísicos y pronosticar resultados o circunstancias de la Copa Libertadores y la Liga Profesional de Argentina.

Debido a que una foto suya con Jorge Almirón circuló por las plataformas digitales, y al gran porcentaje de acierto que tuvieron sus predicciones, los hinchas de Boca comenzaron a seguirlo y a tomarle mucho interés las opiniones que brindaba semana a semana.

¿QUÉ DIJO JORGE ALMIRÓN SOBRE EL ASTRÓLOGO PERUANO?

De acuerdo con el diario Clarín, Jorge Almirón es conocido por ser supersticioso, pero nunca había hablado sobre Giorgio Armas o su contacto con la astrología hasta la fecha de su presentación como DT de Colo-Colo.

Esta faceta fue abordada por un periodista, quien le preguntó al entrenador sobre la figura del astrólogo, si trabajaba en su cuerpo técnico durante su paso por Boca y si pedía algún monto económico por sus “consejos”.

“Mi representante me dijo que era una pregunta que me podían hacer, y yo podría obviarla y decir que sólo hablo de fútbol, pero no tengo nada que esconder”, respondió el nuevo DT de los ‘Albos’ con completa sinceridad.

Según explicó, el estratega argentino contactó al astrólogo por sugerencia de un directivo de Boca, y dicha acción lo llevó a cabo especialmente por que se considera cabalero. “Es algo un poco delicado... Cuando yo llegué a Boca, a este señor me lo sugirió un directivo que por una cuestión de energía... Yo lo llamo por cábala, porque nosotros somos muy cabaleros (sic)”, argumentó.

En esta línea, comentó que cuando conversó con Armas, el peruano sacó una captura de su videollamada y dicha imagen terminó volviéndose viral. “Lo llamé, hablé con él, hicimos un zoom, me sacó una foto y con eso se hizo bastante viral todo”, indicó.

A pesar de sus creencias, el entrenador aseguró que prioriza el trabajo. “Decían que el astrólogo nos hacía ganar partidos, que yo me apoyaba tanto en él, se habló mucho y para salir a aclarar yo no tengo tiempo. Me tengo que dedicar a entrenar, más en estos clubes donde hay mucha información falsa”, precisó.

Respecto a su contacto con Giorgio Armas, el DT argentino señaló que no tiene ningún contacto con él actualmente. “Hoy no tengo ninguna relación directa con esa persona, no lo conozco”, aseguró.