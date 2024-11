Universitario de Deportes cumplió el tan anhelado sueño: ser campeones en su centenario. El último domingo, en medio de gran expectativa, los merengues igualaron sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas y, tras la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC, la ‘U’ se llevó el Torneo Clausura, por lo que se coronaron como bicampeones nacionales. En este contexto, Mauro Cantoro, exfutbolista crema y bicampeón con dicha institución, se refirió a un exjugador que es el único que puede estar cerca a Lolo Fernández en cuanto a idolatría.

¿Quién es el exjugador de Universitario en ser considerado ídolo igual que Lolo Fernández? Esto respondió Mauro Cantoro

El popular ‘Toro’ dejó en claro que Lolo Fernández es el máximo ídolo de los merengues, y que de este plantel, pese a los logros conseguidos, ninguno está a su altura. Eso sí, rescató que después del ‘Cañonero’ el único exjugador que está cerca es José Luis el ‘Puma’ Carranza.

“¿Edison Flores está a la misma altura que Lolo Fernández? ¿No? Entonces no. Lo más cercano a ser ídolo es el ‘Puma’ Carranza”, dijo Cantoro en Denganche.

El 'Puma' Carranza es un ex jugador que trascendió generaciones en Universitario. (Foto: Andina)

¿Qué dijo Mauro Cantoro días antes que Universitario saliera bicampeón nacional?

“Porcentaje, no, gana la ‘U’. Tiene que ir con todo, aparte tienes un respaldo y una tranquilidad que tienes una final asegurada. Tienes que ir por llevarte por delante a este equipo. Son los últimos 90 minutos. Estás jugando con la ‘U’, 90 minutos para ser campeón, llevarte el centenario, el año”, empezó diciendo el popular ‘Toro’ en ‘Desmarcados’ el la previa de lo que terminó siendo un empate 0-0 ante Los Chankas.

Luego, Cantoro agregó que el equipo de Fabián Bustos debía salir con todo desde el primer minuto. “De verdad, ahora uno le busca todo a Chankas, es recontra respetable y tiene que jugar un partido serio. La ‘U’ tiene que estar cien por ciento, sino se le puede complicar. La ‘U’ entra y se lo tiene que llevar por delante. Se acaba el torneo, el año, te vas de vacaciones el lunes en Dubái y chau, se acabó”.

Mauro Cantoro es uno de los goleadores más queridos por los hinchas cremas de las últimas décadas. (Foto: Perú.com)

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)