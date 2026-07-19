La expectativa por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina continúa creciendo, mientras reconocidas figuras del fútbol comparten sus pronósticos sobre el esperado encuentro. Uno de los últimos en expresar su opinión fue Toni Kroos, exmediocampista alemán y campeón del mundo en Brasil 2014. Considerado una de las grandes referencias del fútbol europeo en la última década, el exjugador cree que la selección española llega en mejores condiciones que la vigente campeona del mundo para conquistar el título. Durante el pódcast que conduce junto a su hermano Felix, Kroos analizó las fortalezas de ambos equipos y explicó por qué ve con ventaja al conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Según su análisis, un gol tempranero de España podría cambiar por completo el desarrollo del compromiso y dejar a Argentina en una situación complicada. Su pronóstico no tardó en generar repercusión entre aficionados y especialistas, que siguen de cerca cada opinión previa a la gran final.

Este es su pronóstico de Toni Kroos, exmediocampista alemán que en el 2014 salió campeón del mundo

Toni Kroos aseguró que un gol tempranero de España podría marcar el destino de la final del Mundial 2026. El exfutbolista alemán sostuvo que, si el equipo dirigido por Luis de la Fuente logra adelantarse en el marcador, Argentina tendría serias dificultades para reaccionar. Incluso afirmó que el encuentro podría terminar con una diferencia amplia, ya que considera que la Albiceleste encontraría muy pocas respuestas ante el planteamiento español. El exmediocampista del Real Madrid también destacó que España ha sido, a su juicio, el conjunto más consistente a lo largo del campeonato. Resaltó el dominio de la posesión, la intensidad para recuperar el balón tras pérdida y la constante generación de oportunidades de gol como las principales fortalezas del equipo. Para Kroos, esos aspectos convierten a la selección española en la favorita para conquistar el título frente a la vigente campeona del mundo.

“Argentina no es mejor que Alemania”, menciona Kroos durante la conversación y analiza a la selección gaucha

Pese a reconocer el gran desempeño de Argentina a lo largo del Mundial 2026, Toni Kroos considera que España llega con una ligera ventaja futbolística. Durante el pódcast, el exmediocampista alemán señaló: “Argentina no es mejor que Alemania, pero tienen una mentalidad increíble y a Messi, que les ha llevado a la final”. Con esa reflexión, destacó el papel determinante del capitán argentino y la fortaleza colectiva que ha impulsado al equipo hasta el duelo por el título. Asimismo, Kroos elogió el carácter competitivo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que esa es una de sus mayores fortalezas. En su análisis, remarcó que la Albiceleste es “uno de los equipos más difíciles de derrotar” debido a su capacidad para sobreponerse a la adversidad y mantenerse firme en los momentos de mayor presión. No obstante, el alemán reiteró que, en términos futbolísticos, España cuenta con más argumentos para proclamarse campeona.

El exjugador del Real Madrid admira la inteligencia de Messi para los encuentros que ha tenido Argentina

Aunque situó a España como la principal candidata al título, Toni Kroos también dedicó elogios a Lionel Messi, quien disputará una nueva final mundialista cuando muchos creían que su historia en la Copa del Mundo había concluido en Qatar 2022. El exmediocampista alemán destacó la vigencia del capitán argentino y el impacto que sigue teniendo en la máxima cita del fútbol, incluso en la etapa final de su carrera. Durante su intervención, Kroos expresó su admiración por la evolución del astro argentino y afirmó: “Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente. Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él”. Con estas palabras, el exinternacional alemán resaltó la capacidad del delantero para reinventarse y continuar siendo decisivo al más alto nivel, consolidándose como una de las grandes figuras del Mundial 2026.