Por Redacción EC

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina continúa creciendo, mientras reconocidas figuras del fútbol comparten sus pronósticos sobre el esperado encuentro. Uno de los últimos en expresar su opinión fue Toni Kroos, exmediocampista alemán y campeón del mundo en Brasil 2014. Considerado una de las grandes referencias del fútbol europeo en la última década, el exjugador cree que la selección española llega en mejores condiciones que la vigente campeona del mundo para conquistar el título. Durante el pódcast que conduce junto a su hermano Felix, Kroos analizó las fortalezas de ambos equipos y explicó por qué ve con ventaja al conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Según su análisis, un gol tempranero de España podría cambiar por completo el desarrollo del compromiso y dejar a Argentina en una situación complicada. Su pronóstico no tardó en generar repercusión entre aficionados y especialistas, que siguen de cerca cada opinión previa a la gran final.