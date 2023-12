Universitario de Deportes ha puesto la mira en un mediocampista chileno de 28 años. El jugador ha confirmado que el club peruano se ha comunicado con él y ha detallado las conversaciones que han tenido para evaluar la posibilidad de sumarse al equipo. ¿De qué deportista se trata? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber al respecto.

QUIÉN ES EL VOLANTE CHILENO QUE HA CONFIRMADO CONTACTO CON UNIVERSITARIO PARA JUGAR LA LIGA 1 Y COPA LIBERTADORES 2024

Universitario de Deportes ha mostrado interés en el mediocampista chileno Álvaro Madrid, jugador de 28 años del Everton de Viña del Mar.

Aunque el volante confirmó que fue contactado por el club peruano y expresó su deseo de unirse al campeón de la Liga 1 2023 para jugar la Copa Libertadores el próximo año, aún no se ha concretado oficialmente su llegada, y se esperan novedades.

“Desde Universitario me escribió el secretario técnico, quería saber mi situación en el club (Everton). Me gustaría, ellos juegan la Copa Libertadores, son el último campeón, me gustaría salir. Tienen un buen proyecto, por lo que me comentó el secretario técnico, pero no mandaron una propuesta oficial”, señaló Madrid.

QUÉ ES UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.

QUÉ ES LA LIGA 1

La Liga 1 es la máxima categoría de los campeonatos de fútbol oficiales en el Perú. Es organizada por la Federación Peruana de Fútbol y está conformada por 19 clubes.

Desde su fundación en 1912 la Liga 1 se ha disputado en más de 100 ocasiones. El primer torneo fue ganado por Lima Cricket and Football Club y el más reciente campeón es Universitario de Deportes.

La Liga 1 fue calificada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la décima mejor liga del mundo en 2004. En el año 2019 su puesto bajó hasta el 47, superando, a nivel de Sudamérica, solo a Venezuela. En la primera década del siglo XXI, fue considerada como la quinta liga más fuerte del sur del continente y la sexta de América, mientras que a nivel mundial se ubicó en el puesto 20.

QUÉ ES LA COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores de América es un torneo de fútbol de clubes organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) que se disputa anualmente desde 1960.

Es la competición de clubes más prestigiosa de Sudamérica y reúne a los equipos campeones de las diferentes ligas de fútbol de la región, así como a los subcampeones de algunos países, quienes compiten por el título de campeón continental.

El nombre del torneo hace referencia a la idea de la libertad y la independencia de los países de América Latina. Actualmente, la Copa Libertadores se juega con la participación de 32 equipos, que compiten en una fase de grupos seguida de rondas eliminatorias hasta llegar a la final, que se disputa a partido único en un estadio previamente designado.