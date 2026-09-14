Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España 2026 con una de las imágenes más emotivas de su temporada en la Fórmula 1. Después de terminar séptimo en el nuevo circuito Madring de Madrid, el piloto de Alpine recibió una bandera argentina durante la vuelta de honor y decidió hacerla flamear sobre su monoplaza. Detrás de aquel gesto había un compatriota que cumplía un sueño personal: Gabriel Andrijciw, un comisario de pista argentino que hacía su debut en una carrera de la máxima categoría.

La escena rápidamente se volvió viral. Andrijciw esperaba que Colapinto simplemente lo reconociera y le levantara la mano cuando pasara frente a su puesto. Sin embargo, el piloto logró verlo, frenó su Alpine a pocos metros y tomó la bandera que el mendocino llevaba preparada. Colapinto continuó la vuelta de honor con la insignia argentina y posteriormente agradeció públicamente al comisario por el gesto.

Gabriel Andrijciw, el mendocino detrás de la bandera

Andrijciw tiene 56 años y nació en Mendoza. Llegó a España en el año 2000 junto con su esposa y sus hijas, inicialmente por una cuestión económica. Durante sus primeros años en el país europeo realizó distintos trabajos, entre ellos mudanzas, transporte y reparto de prensa, hasta que en 2018 comenzó a dedicarse al sector de la logística, donde actualmente trabaja como coordinador y jefe de turno.

Su vínculo con el automovilismo nació también como una forma de mantener viva su conexión con Argentina. Como voluntario, realizó cursos para obtener la licencia necesaria para desempeñarse como comisario y comenzó a participar en eventos vinculados al deporte motor. Para él, estar cerca de los autos de competición ya era una experiencia especial, pero nunca imaginó que su primera carrera de Fórmula 1 terminaría con un encuentro tan particular con Colapinto.

EL BANDERILLERO QUE LE DIO LA BANDERA ARGENTINA A COLAPINTO 🥹🇦🇷



🗣️ "Yo solo quería darle una muestra de cariño, para que vea que aunque estamos lejos siempre va a haber alguien que le de un pequeño saludo", relató Andrijciw en diálogo con Todo Noticias



🏎️ Pasando La… pic.twitter.com/Y1yoGXfH4b — Diario Olé (@DiarioOle) September 14, 2026

La bandera argentina tenía una historia de 15 años

La bandera que terminó en manos de Colapinto tampoco era una bandera cualquiera. Andrijciw contó que la había llevado desde Argentina después de un viaje realizado en 2011 y que era la única que tenía disponible. Cada vez que participa como voluntario en una competencia de Fórmula 1, acostumbra llevarla como una manera de homenajear y acompañar a cualquier piloto argentino que compita.

El comisario reconoció que inicialmente solo quería que Colapinto lo viera y le hiciera un saludo. Pero el momento terminó superando todas sus expectativas. Después de recibir la bandera, el piloto argentino la mostró durante la vuelta de honor y más tarde publicó un mensaje dedicado a Andrijciw: “El ídolo que me dio la bandera. Gracias, crack”. Para el mendocino, que debutaba como comisario en la F1, fue el cierre perfecto de un fin de semana que difícilmente olvidará.

Colapinto también tuvo una jornada para recordar

El gesto llegó después de una actuación destacada del piloto argentino. Colapinto largó noveno y terminó séptimo en la primera edición del Gran Premio de España disputada en el circuito Madring, resultado que le permitió sumar seis puntos y alcanzar las 27 unidades en el Campeonato de Pilotos. Tras la carrera, calificó el hecho de llevar una bandera argentina en una competencia oficial de Fórmula 1 como algo especialmente significativo.

Así, una bandera que había viajado desde Argentina hasta España 15 años atrás terminó recorriendo el nuevo circuito madrileño sobre el Alpine de Colapinto. Para Andrijciw fue mucho más que cumplir una tarea como comisario: fue poder demostrarle al piloto que, incluso a miles de kilómetros de su país, hay argentinos que siguen cada uno de sus pasos. Y para Colapinto, la escena se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de su gran domingo en Madrid.

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