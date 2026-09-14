Gabriel Andrijciw, comisario argentino de la F1, logró entregarle una bandera argentina a Franco Colapinto durante la vuelta de honor en Madrid. (Fuente: Composición EC)
Gabriel Andrijciw, comisario argentino de la F1, logró entregarle una bandera argentina a Franco Colapinto durante la vuelta de honor en Madrid. (Fuente: Composición EC)
Por Redacción EC

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España 2026 con una de las imágenes más emotivas de su temporada en la Fórmula 1. Después de terminar séptimo en el nuevo circuito Madring de Madrid, el piloto de Alpine recibió una bandera argentina durante la vuelta de honor y decidió hacerla flamear sobre su monoplaza. Detrás de aquel gesto había un compatriota que cumplía un sueño personal: Gabriel Andrijciw, un comisario de pista argentino que hacía su debut en una carrera de la máxima categoría.