Hasta hace unos días, Gregor Kobel era reconocido principalmente por los aficionados de la Bundesliga y de la selección suiza. Sin embargo, su brillante actuación en los octavos de final del Mundial 2026 lo catapultó al escenario internacional. El guardameta fue determinante para que Suiza eliminara a Colombia desde el punto de penal, firmando una actuación que lo convirtió en uno de los nombres propios del torneo.

El encuentro terminó igualado sin goles después de 120 minutos de intensa disputa. En la definición desde los once metros apareció la figura de Kobel, quien detuvo el remate del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández. Esa intervención permitió que Suiza se impusiera 4-3 en la tanda y lograra una histórica clasificación a los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 1954.

Un gigante bajo los tres palos: quién es Kobel

Gregor Kobel nació en Zúrich el 6 de diciembre de 1997 y mide cerca de 1,96 metros, una presencia imponente en el área que se nota desde la primera imagen. Se formó inicialmente en el fútbol suizo, con pasos por Zúrich y Grasshoppers, antes de dar el salto a Alemania para integrarse a las divisiones juveniles del TSG Hoffenheim.

Su carrera profesional tomó forma con cesiones a clubes como Augsburg y, sobre todo, Stuttgart, donde empezó a sumar titularidades y a llamar la atención de los grandes. En 2021, Borussia Dortmund apostó por él y hoy es su arquero indiscutido en la Bundesliga, con números que lo colocan entre los mejores porteros del campeonato alemán y del fútbol europeo.

El heredero de Yann Sommer en la selección de Suiza

Durante más de una década, el arco de Suiza tuvo nombre propio: Yann Sommer. La transición generacional no fue sencilla, pero hoy el puesto pertenece a Kobel, quien llegó al Mundial 2026 como titular y referencia bajo los tres palos.

Con 28 años, Kobel encarna la nueva etapa de la selección suiza: un equipo compacto, sólido en defensa y acostumbrado a competir sin complejos frente a potencias sudamericanas y europeas. Sus actuaciones recientes lo han instalado como uno de los porteros más importantes de la Bundesliga y como un seguro de vida para una Suiza que sueña con dar otro golpe, ahora ante Argentina.

El partido que lo puso en el radar de todos: la eliminación de Colombia

El gran salto de Kobel al foco mundial se produjo en el duelo de octavos ante Colombia. En ese partido, disputado a todo o nada y estirado hasta los 120 minutos, el arquero suizo se lució con una serie de intervenciones clave que mantuvieron el marcador equilibrado pese al empuje cafetero.

La definición llegó en los penales, donde Gregor Kobel atajó el remate de Cucho Hernández, el único penal que necesitó detener para inclinar la serie en favor de Suiza. Esa acción lo convirtió en héroe instantáneo para los suizos y en villano deportivo para Colombia, reforzando su imagen de arquero frío, concentrado y capaz de decidir partidos desde el punto de penal.

Del Borussia Dortmund al mundo: números que justifican la fama

En su club, Kobel no solo es titular: se ha ganado el reconocimiento por sus estadísticas. Durante la Champions League 2023-24, fue el portero que más veces dejó su arco en cero (cinco partidos) y uno de los que mejor porcentaje de atajadas tuvo, superando el 80%.

Su desempeño en la Bundesliga muestra regularidad, con alta cantidad de intervenciones por encuentro y buen índice de goles evitados según modelos avanzados como el PSxG-GA (Expected Goals a favor del portero). Esos datos respaldan la percepción de que, más allá de una noche inspirada frente a Colombia, Kobel lleva años construyendo un perfil de arquero top.

El desafío de frenar a Argentina: lo que viene para Kobel

Tras la clasificación ante Colombia, el siguiente capítulo para Kobel será enfrentar a la selección argentina en un partido de eliminación directa del Mundial 2026. Se trata de un choque donde se medirá con delanteros de talla mundial y con una presión ambiental mucho mayor, por lo que su capacidad de mantener la calma y ordenar la defensa será determinante.

Para Argentina, el nombre de Gregor Kobel ya no pasa desapercibido: saben que enfrente habrá un arquero en estado de gracia, con confianza y con el antecedente fresco de haber decidido una serie por penales. Para Kobel, en cambio, el duelo representa una oportunidad única de consolidar su lugar en la historia reciente del fútbol suizo: si vuelve a vestir el traje de héroe, su apellido puede quedar asociado para siempre a uno de los mayores golpes de Suiza en los mundiales.

VIDEO RECOMENDADO: