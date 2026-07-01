Lionel Mpasi fue una de las grandes figuras de la República Democrática del Congo durante el duelo frente a Inglaterra y acaparó la atención de los aficionados por sus espectaculares atajadas. (Fuente: FIFA World Cup 2026)
Lionel Mpasi fue una de las grandes figuras de la República Democrática del Congo durante el duelo frente a Inglaterra y acaparó la atención de los aficionados por sus espectaculares atajadas. (Fuente: FIFA World Cup 2026)
Por Redacción EC