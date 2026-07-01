Cuando el árbitro dio inicio al encuentro, pocos imaginaban que el gran protagonista sería el arquero de la República Democrática del Congo. Lionel Mpasi protagonizó una actuación memorable al convertirse en el principal obstáculo para Inglaterra, que dominó la posesión del balón y generó numerosas oportunidades de gol. Sus reflejos y seguridad bajo los tres palos mantuvieron con vida a su selección durante buena parte del compromiso, despertando los elogios de aficionados y especialistas.

De Meaux al mundo: los orígenes de Lionel Mpasi

Lionel (o Lionnel) Mpasi Nzau nació el 1 de agosto de 1994 en Meaux, al este de París, en una familia con raíces en la República Democrática del Congo. Desde pequeño creció entre dos identidades: la francesa, donde se formó futbolísticamente, y la congoleña, que terminó abrazando a nivel de selección mayor.

Sus primeros pasos los dio en clubes de base como US Torcy, un semillero conocido por trabajar con talento joven en Francia. Luego fue reclutado por el Paris Saint-Germain para sus divisiones menores, donde compartió procesos con jugadores que después llegarían a la élite, como Adrien Rabiot y Kingsley Coman, experiencia que le permitió curtirse en un entorno de alta exigencia.

Carrera de club: del Rodez al Le Havre

Antes de brillar con la selección congoleña, Mpasi debió labrarse un lugar en el fútbol profesional francés. Su etapa más larga fue en el Rodez Aveyron Football, club al que llegó en 2016 y donde se consolidó como un portero confiable, con actuaciones que llamaron la atención de analistas y ojeadores.

En 2025 dio un salto importante al fichar por Le Havre AC, histórico club de la Ligue 1, donde se convirtió en uno de los arqueros de referencia del plantel. Con 1,82 metros de estatura y un estilo sobrio pero efectivo, Mpasi se fue ganando la titularidad hasta llegar al Mundial como guardián indiscutible de la portería congoleña.

Elegir la camiseta del Congo

Aunque nació en Francia y llegó a jugar con el combinado galo sub-17 en un Mundial juvenil disputado en México hace alrededor de 15 años, Mpasi tomó una decisión clave en su carrera: representar a la República Democrática del Congo a nivel absoluto. Esa elección respondió tanto a un vínculo familiar como a la posibilidad de ser protagonista en una selección que buscaba consolidar un proyecto competitivo a nivel africano y mundial.

Desde su debut con la selección congoleña, Mpasi fue ganando peso en el vestuario y en el campo, hasta convertirse en uno de los líderes silenciosos del equipo dirigido por Sébastien Desabre. En el Mundial 2026, su nombre dejó de ser un dato de ficha para transformarse en sinónimo de seguridad bajo los tres palos.

Partidos que lo convirtieron en figura del Mundial

El punto de inflexión en la fama de Lionel Mpasi llegó en la fase de grupos y primeras rondas del Mundial 2026, donde acumuló actuaciones memorables. Ante Portugal, fue señalado como “héroe total del empate” tras encadenar atajadas decisivas que frustraron a figuras ofensivas europeas y sostuvieron el resultado.

Frente a Colombia, su actuación rozó el récord: registró cinco atajadas claras de gol en apenas 20 minutos, una marca que no se veía desde el Mundial de Francia 1998 según medios especializados. Ese partido, donde la selección sudamericana se encontró con una verdadera muralla, consolidó su imagen de portero capaz de sostener él solo a su equipo en tramos críticos del juego.

La noche en que puso en la lona a Inglaterra

El duelo contra Inglaterra terminó de consagrar su reputación de arquero que “pone en la lona” a las potencias. Durante gran parte del partido, Mpasi frustró a Harry Kane y compañía con intervenciones a quemarropa y salidas seguras, manteniendo a la República Democrática del Congo por delante en el marcador o, al menos, dentro del partido.

Aunque finalmente Inglaterra logró la remontada gracias a un doblete de su capitán y quedó con el pase a la siguiente ronda, el relato del encuentro dejó a Mpasi como protagonista absoluto del lado congoleño. Para muchos analistas, si su selección estuvo a un paso de dar la sorpresa fue, en gran medida, porque bajo el arco había un portero que se negó a rendirse hasta el final.

Un héroe inesperado que ya no pasará desapercibido

En un Mundial que ha multiplicado el número de selecciones y de historias, Lionel Mpasi encarna el perfil del héroe inesperado: un arquero que llegó sin el cartel de estrella, pero terminó en las portadas por sus manos salvadoras. Sus números, su trayectoria y su impacto en partidos clave lo posicionan como uno de los porteros revelación del torneo y como ejemplo de cómo las oportunidades internacionales pueden cambiar una carrera.

Para la República Democrática del Congo, su figura va más allá del Mundial: representa a una generación de futbolistas formados en Europa que eligen regresar, simbólicamente, al país de origen de sus familias para defender sus colores en la escena más grande del fútbol. Y para el resto del mundo, Lionel Mpasi queda como ese nombre que, mientras otros acaparan los flashes, se ganó el respeto a puro reflejo, valentía y manos firmes ante algunos de los mejores delanteros del planeta.

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