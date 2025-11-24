Universitario de Deportes y Alianza Lima cuentan con dos defensores que se han convertido en protagonistas del fútbol peruano: Williams Riveros y Carlos Zambrano. Debido al nivel de ambos, las comparaciones se han vuelto recurrentes entre los hinchas, y esa discusión volvió a cobrar fuerza tras la reciente aparición del paraguayo en el programa ‘Enfocados’. Durante una de las dinámicas más conocidas del espacio conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, el zaguero crema fue llevado a pronunciarse sobre quién considera mejor en la actualidad.

La pregunta, planteada en un tono directo pero habitual en el programa, abrió paso a una respuesta firme y respetuosa por parte de Riveros, quien aprovechó la ocasión para explicar cómo valora su presente en Universitario y los títulos que ha conseguido en las últimas temporadas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ RIVEROS CUANDO LE PREGUNTARON QUIÉN ES MEJOR, ÉL O ZAMBRANO?

Durante la dinámica “Dame que te doy” de ‘Enfocados’, Farfán le planteó a Riveros una comparación directa con Zambrano, figura de Alianza Lima y referente de la selección peruana. El paraguayo evitó la confrontación, pero dejó una frase contundente al contrastar su presente con su recorrido: “En la carrera me supera. Pero si es en la actualidad, los dos, lo respeto mucho, pero yo soy tricampeón”.

Esa aclaración no solo reflejó su respeto hacia el ‘Kaiser’, sino también la importancia que Riveros le da a su presente en Universitario. Desde su llegada a Ate, el zaguero se ha vuelto una pieza firme en la defensa y un líder silencioso del equipo. Su aporte fue determinante en los tres títulos consecutivos del club, un logro que considera clave para valorar su nivel actual. Para él, esos campeonatos no son solo cifras: muestran la consolidación de un proceso en el que ha sido protagonista y que marca una diferencia natural frente a otros defensores, según informa Infobae.

¿CÓMO FUE LA COMPARACIÓN CON CARLOS GALVÁN EN EL PROGRAMA?

Además de confrontar a Riveros con Zambrano, Farfán llevó la conversación hacia otro referente histórico del club crema: Carlos Galván. En ese momento intervino Aldo Corzo, quien no dudó en destacar la influencia de Riveros en los últimos éxitos del equipo.

El capitán crema recordó que Galván fue campeón una vez con la ‘U’, pero resaltó que el paraguayo suma tres títulos y que durante ese proceso ha mostrado un rendimiento sobresaliente. Para reforzar el argumento, Corzo evocó el aporte de John Galliquio en la época en que salió campeón Galván, afirmando: “Para mí ese año el verdadero crack en la defensa fue Galliquio. Él era el bravo”.

Williams Riveros y el ‘Negro’ Galván | Composición EC: @riveroswilliams / @elnegrogalvan73

¿QUÉ PROYECTA UNIVERSITARIO PARA LA TEMPORADA 2026?

El club merengue ya comenzó a trabajar en la próxima temporada, con el objetivo de mantener la base que logró el tricampeonato. La institución apunta a conseguir un histórico tetracampeonato y mejorar su actuación en la Copa Libertadores. Para ello, planea conservar a jugadores clave como Riveros y reforzar zonas específicas del plantel. La intención es llegar al 2026 con un equipo competitivo, sólido y preparado para pelear en ambos frentes.

