Universitario es el flamante campeón del fútbol peruano. Tras vencer en una final electrizante a Alianza Lima, los cremas alcanzaron la tan ansiada estrella 27. En contexto, los cremas ya están enfocados en lograr el bicampeonato en el 2024, año del centenario de la institución. Por ese motivo, en su objetivo de reforzarse de la mejor manera, ya tendría un acuerdo de palabra con Sebastián Britos, golero uruguayo de 35 años que llegaría a Perú para reemplazar a José Carvallo.

¿Quién es Sebastián Britos? El arquero uruguayo que asoma en Universitario para la temporada 2024

Cabe destacar que Britos es considerado por los periodistas de su país como el mejor arquero del fútbol uruguayo en la temporada 2023. Además, fue titular indiscutible con Liverpool, equipo se coronó como el campeón de este año. Otro detalle que no pasa desapercibido es que mide 1.90 cm.

Asimismo, las estadísticas del guardameta son más que positivas: disputó esta temporada 34 partidos y dejó su arco sin goles en 16 encuentros. Sin duda alguna, tal como lo menciona la prensa de su país, se trata de uno de los mejores goleros del fútbol uruguayo.

Britos también se ha mostrado muy fanático de Kobe Bryant, pues en una entrevista para El País, a pocos días de haber ganado el Torneo Apertura 2023, el portero dijo lo siguiente: “Los Lakers iban 3-0 en la serie y el periodista le habla como si no se la tuviesen ganada y Kobe le da esa respuesta. Yo trato de aferrarme a eso. Hasta no terminar el trabajo no hay que relajarse”.

A PERÚ ✅️



Sebastián Britos, golero campeón Uruguayo 2023 con Liverpool seguirá su carrera en Universitario.



El arquero llegará a Lima el 2 de enero, día en el que cumplirá 36 años.



Con los "Cremas" firmará hasta diciembre 2024 y jugará La Liga y Copa Libertadores en Fase de… pic.twitter.com/3pnINA44KX — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) December 20, 2023

¿En qué equipos tapó Sebastián Britos?

Las Delicias 2008-2009

Bella Vista 2010-2011

Montevideo Wanderers 2012

Oriente Petrolero 2012–2013

Liverpool F. C. 2013-2015

Cortuluá 2015

Cerro 2015-2017

El Tanque Sisley 2017

Juventud de Las Piedras 2018-2019

C. F. Atlante 2019-2020

Rocha F. C. 2020

Central Español 2020-2021

Liverpool F. C. 2022- 2023

¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

Cuándo jugarían Universitario vs Atlético Nacional por amistoso internacional antes del inicio de la Liga 1 2024

Universitario y Atlético Nacional, previo al comienzo de la Liga 1 del fútbol peruano, se enfrentarán el próximo 14 de enero. El conjunto colombiano quedó en el tercer lugar de su grupo en el último cuadrangular del Torneo Clausura de Colombia.

Universitario vs Atlético Nacional: dónde juegan

Si bien todavía no hay un estadio en específico confirmado para este duelo, sí se sabe que este partido entre colombianos y peruanos se jugará en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Por lo tanto, los merengues que vivan en dicho lugar podrán acompañar al equipo crema en este amistoso.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.