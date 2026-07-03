El Mundial siempre ofrece historias de futbolistas que aprovechan el torneo para darse a conocer y Sidny Lopes Cabral es uno de los mejores ejemplos de esta edición. El delantero de Cabo Verde sorprendió al marcar uno de los goles más espectaculares de los octavos de final frente a Argentina, desatando la euforia de su selección y captando la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

Su anotación llegó cuando pocos esperaban que el conjunto africano pudiera desafiar a una de las principales candidatas al título. Con una gran definición tras una rápida jugada colectiva, Cabral venció a la defensa argentina y silenció por algunos minutos a los hinchas albicelestes, demostrando personalidad y una notable capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El golazo que cambió un partido… y una vida

Cuando parecía que Argentina tenía el boleto controlado, Cabo Verde volvió a creer gracias a un derechazo de Sidny Lopes Cabral que ya circula por el mundo como el “gol del torneo”. Corría el minuto 103 del tiempo suplementario cuando el lateral recibió un pase en las inmediaciones del área, controló orientando el balón hacia dentro y soltó un remate seco, de media distancia, que se coló en la escuadra derecha ante un arquero argentino absolutamente vencido.

La pelota aún no había terminado de besar la red cuando el estadio de Miami estalló: los jugadores caboverdianos corrieron hacia el córner, el banquillo se vació y las cámaras captaron a hinchas africanos llorando de emoción. No era solo el 2-2 ante la vigente campeona del mundo, era el símbolo de que una selección considerada cenicienta podía plantarse cara a cara con una potencia, gracias al talento descomunal de un lateral que jugaba como si fuera un extremo de clase mundial.

De quedarse sin equipo a un traspaso de 7 millones

La historia de Sidny Lopes Cabral no es la de una estrella hecha en un solo club grande, sino la de un auténtico trotamundos del fútbol. Formado en las canteras del Feyenoord y del Twente en Países Bajos, llegó a quedarse sin equipo en el verano de 2020 y tuvo que reinventarse en el Helsingborg de Suecia para no descolgarse del profesionalismo.

Desde allí encadenó etapas en el Rot-Weiss Erfurt y el Viktoria Köln en Alemania, y más tarde regresó al radar caboverdiano para reimpulsar su carrera. El punto de inflexión llegó cuando el Estrela Amadora de Portugal lo fichó libre y, tras apenas 12 partidos en los que demostró un despliegue físico brutal y una agresividad ofensiva propia de un extremo, acordó su traspaso al Trabzonspor de Turquía por unos siete millones de euros.

Un lateral con alma de extremo y presente de estrella

Nacido en Róterdam en 2002, Sidny Lopes Cabral eligió defender los colores de Cabo Verde, la tierra de sus raíces familiares, y hoy viste la camiseta 13 con un estilo que mezcla la escuela neerlandesa con la garra africana. A sus 23 años se le define como un carrilero “con espíritu de extremo”: sube constantemente, rompe líneas con potencia y no duda en pisar el área para finalizar jugadas, como demostró en el golazo ante Argentina.

Su valor de mercado está cifrado en torno a los cuatro millones de euros según plataformas especializadas, aunque el traspaso al Trabzonspor se cerró en una cifra cercana a los siete millones, señal de que los clubes ven en él un proyecto de jugador importante a medio plazo. Con el Mundial como escaparate, no se descarta que equipos de ligas top sigan de cerca su evolución, especialmente tras ver cómo respondió ante uno de los rivales más poderosos del planeta.

Cabo Verde, orgullo de una diáspora y espejo para los “invisibles”

El impacto del gol de Sidny no se mide solo en estadísticas ni en tendencias de redes sociales: para la diáspora caboverdiana repartida por Europa y América, verlo brillar ante Argentina es una reivindicación de años de silencios y escasa visibilidad en el mapa futbolístico. Muchos jóvenes de origen caboverdiano que juegan en categorías inferiores en Países Bajos, Portugal o Francia se ven reflejados en él: alguien que no nació en la isla, pero que abraza la bandera de sus padres y la lleva a la máxima vitrina del deporte.

En Cabo Verde, los medios locales describieron su tanto como “el gol que nos hizo creer que todo es posible”, y mensajes en redes resumieron el sentir de un país: “No importa si hay estrellas multimillonarias enfrente, nosotros también tenemos héroes”. En un Mundial dominado por potencias con planteles llenos de figuras, la historia de Sidny subraya que el fútbol todavía permite que un lateral de selección pequeña robe portadas globales por puro mérito.

¿Qué puede venir después del gol del Mundial?

Tras su exhibición en Miami, lo que venga para Sidny Lopes Cabral estará marcado por una palabra: expectativa. El Trabzonspor se asegura a un jugador que llega a Turquía con la confianza por las nubes y con una etiqueta que no es fácil de llevar: la de autor del “mejor gol del Mundial 2026”, según buena parte de la prensa internacional.

Para el propio futbolista, el reto será demostrar que lo suyo no fue solo un momento de inspiración, sino el inicio de una carrera en la élite europea, consolidándose como lateral moderno, intenso, rápido y con gol. Mientras tanto, en Cabo Verde quedará para siempre la imagen de ese derechazo imposible que silenció a Argentina por unos segundos y recordó al planeta que, en un Mundial, un solo disparo puede cambiar la vida de un jugador… y la historia de una selección.

VIDEO RECOMENDADO: