Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, la atención de millones de aficionados ya está puesta en las selecciones que buscarán conquistar el trofeo más importante del fútbol. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a los mejores equipos del planeta en una edición histórica que contará con un formato ampliado y una mayor cantidad de partidos. En medio de la expectativa por el inicio del torneo, una simulación basada en 10.000 escenarios posibles ya adelantó qué selección tendría más opciones de coronarse campeona y cuáles son los países que completan el grupo de favoritos. Descubre qué equipo lidera las probabilidades para levantar la Copa del Mundo y cómo se perfila la carrera hacia el título antes del arranque oficial de la competencia.

¿QUÉ SELECCIÓN APARECE COMO FAVORITA PARA GANAR EL MUNDIAL 2026?

La firma especializada Opta Analyst elaboró una proyección estadística tras ejecutar 10.000 simulaciones del torneo. A partir de esos resultados, España aparece como la selección con mayores opciones de conquistar el campeonato. El combinado español encabeza la clasificación con un 16,1% de probabilidades de quedarse con el título, según recoge ESPN.

Lamine Yamal es una de las estrellas de la Selección de España. (Foto: Difusión)

¿CUÁLES SON LAS SELECCIONES QUE COMPLETAN EL GRUPO DE FAVORITOS?

Detrás de España aparecen varias de las selecciones más competitivas de la actualidad. La lista de favoritos continúa de la siguiente manera:

España (16,1%) Francia (13%) Inglaterra (11,2%) Argentina (10,4%) Portugal (7%)

Los resultados muestran una fuerte presencia europea dentro de las proyecciones, aunque Argentina se mantiene como una de las principales cartas sudamericanas para pelear por el campeonato.

La Copa Mundial FIFA 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

¿CUÁNDO Y DÓNDE COMENZARÁ EL TORNEO?

La próxima edición de la Copa del Mundo se pondrá en marcha el 11 de junio de 2026. El encuentro inaugural se disputará en el histórico Estadio Azteca y tendrá como protagonistas a las selecciones de México y Sudáfrica.

Este compromiso marcará el inicio oficial de la competencia y será el primer paso de un campeonato que reunirá a decenas de selecciones en Norteamérica. Los aficionados podrán seguir las acciones a través de los canales y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión en cada país.

¿CÓMO SE REPARTIRÁN LAS SEDES Y CUÁNDO SERÁ LA FINAL?

El Mundial 2026 tendrá una organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la mayor cantidad de partidos se desarrollará en territorio estadounidense, que albergará 78 encuentros.

Por su parte, México y Canadá serán sedes de 13 compromisos cada uno. Mientras tanto, la gran final está programada para el 19 de julio de 2026 y se disputará en el MetLife Stadium, recinto con capacidad para más de 82.000 espectadores.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL?

La Copa del Mundo estrenará un sistema ampliado que incrementará la cantidad de selecciones participantes y también el número de partidos. La primera fase estará conformada por 12 grupos integrados por cuatro equipos cada uno.

Clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo junto con los ocho terceros con mejor desempeño. Posteriormente comenzará la etapa eliminatoria.

La principal novedad será la incorporación de los dieciseisavos de final, una ronda adicional que ampliará el camino hacia el título y ofrecerá más partidos decisivos antes de llegar a los tradicionales octavos, cuartos de final, semifinales y la gran final.