Resumen

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¿Quién levantará la Copa del Mundo? Esta simulación del Mundial 2026 ya tiene una respuesta | Foto: @fifaworldcup
¿Quién levantará la Copa del Mundo? Esta simulación del Mundial 2026 ya tiene una respuesta | Foto: @fifaworldcup
Por José Templo

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, la atención de millones de aficionados ya está puesta en las selecciones que buscarán conquistar el trofeo más importante del fútbol. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a los mejores equipos del planeta en una edición histórica que contará con un formato ampliado y una mayor cantidad de partidos. En medio de la expectativa por el inicio del torneo, una simulación basada en 10.000 escenarios posibles ya adelantó qué selección tendría más opciones de coronarse campeona y cuáles son los países que completan el grupo de favoritos. Descubre qué equipo lidera las probabilidades para levantar la Copa del Mundo y cómo se perfila la carrera hacia el título antes del arranque oficial de la competencia.

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