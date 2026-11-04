El triunfo de Sporting Cristal por 3-2 frente a Alianza Lima, en un encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo, sigue dando que hablar entre los hinchas. Más allá del resultado, el compromiso dejó una actuación que llamó la atención de Jefferson Farfán, referente del conjunto blanquiazul. Durante una edición de su programa ‘Enfocados’, el exfutbolista analizó lo ocurrido y dedicó elogios a uno de los futbolistas del equipo rimense. Incluso, lo colocó por encima de los demás jugadores del campeonato local y aseguró que atraviesa un nivel extraordinario. Sus declaraciones generaron interés por venir de una figura identificada con Alianza Lima. Descubre quién fue el jugador que consiguió la admiración de la ‘Foquita’, qué destacó de su rendimiento y cómo fue su participación en la victoria celeste.

¿QUÉ JUGADOR DE SPORTING CRISTAL FUE ELOGIADO POR JEFFERSON FARFÁN?

El futbolista que impresionó a la ‘Foquita’ fue Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal. Durante una edición de ‘Enfocados’, Farfán conversó con el panel sobre el choque entre celestes y blanquiazules por el Torneo Clausura 2026. En medio del análisis, destacó al mediocampista por el nivel que viene mostrando y su técnica.

El exdelantero consideró que el volante rimense sobresale actualmente entre los jugadores del país. “No. Yotún. Cómo has aprendido Yotún. Espectacular. Hasta ahorita el mejor del fútbol peruano, para mí”, comentó. También resaltó su pegada y calidad.

Sus palabras llamaron la atención porque el reconocimiento provino de una figura vinculada a Alianza Lima, según informa el diario La República.

Yoshimar Yotún. | (FOTO: Sporting Cristal).

¿CÓMO FUE LA ACTUACIÓN DE YOTÚN EN EL TRIUNFO CELESTE?

Aunque no anotó, el capitán tuvo una intervención importante en la apertura del marcador. A los cinco minutos, Luis Iberico conectó de cabeza un centro enviado por Yotún y puso en ventaja a Sporting Cristal. El mediocampista también tuvo presencia constante en el juego y destacó en el conjunto local.

Respecto al desarrollo del partido, el encuentro tuvo varios cambios en el marcador. Cristal abrió la cuenta, pero Alianza Lima remontó con tantos de Jairo Vélez y Eryc Castillo. Antes de finalizar la primera mitad, Hernán Barcos apareció con un cabezazo para establecer nuevamente la igualdad. Cuando parecía que el cotejo terminaría empatado, Santiago González marcó en los minutos finales y selló el 3-2 definitivo para los celestes. El duelo fue por la fecha 14 del Clausura.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO YOTÚN CON SPORTING CRISTAL?

El vínculo del mediocampista con la institución celeste culmina en diciembre de 2026. Por ahora, no se ha confirmado una extensión, aunque existe la posibilidad de que ambas partes conversen sobre una renovación. La prioridad está puesta en cerrar las jornadas restantes del Torneo Clausura.

Mientras tanto, Yotún busca conservar el protagonismo durante la temporada y ayudar a que Sporting Cristal alcance sus objetivos deportivos. El equipo aspira a mantenerse entre los primeros lugares y luchar por un lugar en la definición de la Liga 1 2026.

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