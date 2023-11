El Perú de Juan Reynoso no estuvo a la altura de las expectativas y se ubicó en la última posición de la tabla de las Eliminatorias 2026. En este contexto, fuentes al interior de Videna le confirmaron a El Comercio que el ‘Cabezón’ no seguirá al mando de la Blanquirroja tras obtener resultados negativos. Y, como ya se ha hecho costumbre, la inteligencia artificial señaló quiénes son los candidatos que podrían suceder al estratega peruano en su cargo. La respuesta te sorprenderá.

¿Quién podría ser el reemplazo de Juan Reynoso como técnico de Perú, según la inteligencia artificial?

Latina preguntó a la IA sobre quién tomará las riendas del equipo de todos y, generando gran sorpresa, esta fue su respuesta:

«A partir del 22 de noviembre de 2023, los siguientes son los entrenadores que podrían ser considerados para reemplazar a Juan Reynoso como entrenador de la selección de mayores de fútbol de Perú:

Ricardo Gareca: el nombre de Ricardo Gareca es el más sonado para reemplazar a Reynoso. Gareca dirigió a la selección peruana durante siete años, entre 2015 y 2022, y llevó al equipo a clasificar a una Copa del Mundo, la de Rusia 2018, y quedó cerca de llegar a Qatar 2022. Gareca es un técnico muy respetado en Perú y tiene una gran relación con los jugadores. Sin embargo, también es un técnico muy cotizado y podría ser difícil convencerlo de regresar a la selección.

José Guillermo del Solar: también conocido como «Chemo», es un exfutbolista peruano que ha dirigido a varios equipos en Perú, Argentina y México. Del Solar tiene experiencia en dirigir a la selección peruana, ya que la dirigió entre 2010 y 2014. Del Solar es un técnico que conoce bien el fútbol peruano y tiene un buen manejo de grupo.

Jorge Fossati: es un entrenador uruguayo que actualmente dirige a Universitario de Deportes, el campeón del fútbol peruano. Fossati tiene una amplia experiencia en el fútbol sudamericano, ya que ha dirigido a equipos como Peñarol, River Plate, Boca Juniors y la selección uruguaya. Fossati es un técnico muy respetado en el fútbol sudamericano y podría ser una buena opción para la selección peruana.

Otros entrenadores que podrían ser considerados son:

Néstor Pekerman

Ariel Holan

Hernán Crespo

Juan Antonio Pizzi

¿Qué dijo Juan Reynoso tras el empate de Perú ante Venezuela?

Una vez que finalizó el duelo ante el cuadro venezolano, como ya es costumbre, Reynoso se presentó en conferencia de prensa para expresar su opinión sobre lo sucedido. “Sigo pensando igual (sobre la continuidad del proyecto), no es momento de especular. Respeto la opinión de todos. Con respecto a lo otro (sobre sostener el proceso a pesar de los malos resultados), ya vendrá un análisis de la gente involucrada”, empezó diciendo el exCruz Azul.

Por último, el exfutbolista hizo hincapié en lo mucho que le está costando encontrar un once titular. “Nos está costando encontrar el 11 ideal por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas, que no están para los 90 minutos. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener nuestros esfuerzos. Mucho mérito también de Venezuela. El responsable soy yo, tomo las decisiones y no están saliendo”.

¿Qué dijo Renato Tapia tras el empate de Perú ante Venezuela?

Renato Tapia, considerado uno de los referentes de Perú, le dio su apoyo total a Juan Reynoso en esta complicada situación para la Bicolor. “Yo conozco a Juan Reynoso, conozco a la familia, al comando técnico. Me parece que es el correcto para este grupo. Como te digo, me parece que en el primer tiempo demostramos qué es lo que queremos. Hay muchísimas cosas por mejorar, eso no lo niego. No soy tonto de decir que todo está bien. Hay que aferrarnos a lo bueno y tratar de repetirlo”.

¿Cómo se jugará la séptima y octava fecha de las Eliminatorias?

Setiembre 2024

Fecha 7

Uruguay - Paraguay



Perú - Colombia



Brasil - Ecuador



Bolivia - Veneuzela



Argentina - Chile



Fecha 8

Colombia - Argentina



Venezuela - Uruguay



Paraguay - Brasil



Chile - Bolivia



Ecuador - Perú



