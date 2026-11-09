Por Redacción EC

La emoción del campeonato peruano se trasladará a una jornada decisiva, en la que cualquier tropiezo podría cambiar por completo el destino del Torneo Clausura 2026. Tres instituciones mantienen viva la ilusión de terminar en lo más alto de la clasificación: Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario. Aunque todos llegan con posibilidades matemáticas, sus caminos hacia la consagración son distintos y algunos necesitarán mirar de reojo lo que suceda en otras canchas. El conjunto huancaíno parte con una ventaja importante al acumular 34 puntos, mientras que celestes y cremas registran 32 unidades cada uno. La diferencia es corta y deja abierta la disputa hasta el último compromiso. Además del reconocimiento deportivo, el desenlace tendrá consecuencias en la definición del campeonato nacional, pues determinará cómo quedarán conformados los cruces de los playoffs.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?