El paso del tiempo también dejó su huella en la cotización de los protagonistas peruanos que brillaron durante el Mundial de Rusia 2018. Aquellos referentes que llevaron a la ‘bicolor’ de regreso a una Copa del Mundo vieron disminuir su valor de mercado, influenciados por la edad y el rendimiento mostrado en las últimas temporadas. Tras los repechajes rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, el fútbol peruano perdió parte del protagonismo que alguna vez alcanzó. La nueva realidad quedó reflejada en la más reciente actualización de Transfermarkt.

Mientras las figuras de aquella histórica generación comienzan a quedar rezagadas, nuevos nombres han tomado el protagonismo dentro del mercado futbolístico. Los jóvenes y actuales integrantes de la selección peruana ahora lideran el ranking de los diez jugadores nacionales mejor cotizados. El relevo generacional empieza a marcar diferencias en una lista que antes tenía otros protagonistas. Así, el valor de mercado también cuenta la historia de un cambio de época en la ‘bicolor’, donde las viejas figuras ceden espacio a una nueva generación.

En la actualidad estos son los jugadores más cotizados en el mercado futbolístico según la actualización de Transfermarkt

El ex jugador de Alianza Lima, Erick Noriega se ha convertido en el peruano mejor cotizado del mercado futbolístico actual, encabezando una nueva generación que busca abrirse paso lejos de las antiguas figuras de la selección. El jugador del Gremio alcanza una valorización de 5 millones de euros, equivalente a unos 19,5 millones de soles. Su presente deportivo mantiene abierta la posibilidad de que esa cifra continúe creciendo con una futura transferencia al fútbol europeo. El exjugador de Alianza Lima vive así uno de los momentos más importantes de su carrera.

Muy cerca de Noriega aparece un grupo de futbolistas peruanos que ya construyen su camino en el Viejo Continente. Felipe Chávez, reciente fichaje del FC Magdeburg de Alemania, comparte la misma cotización con Oliver Sonne, del Burnley, y Marcos López, del FC Copenhague. Cada uno está valorizado en 4 millones de euros, alrededor de 15,6 millones de soles. Sus nombres reflejan el nuevo rostro del fútbol peruano en el mercado internacional.

Los jugadores más cotizados que le siguen después de los dos primeros se encuentran fuera de Europa

Lejos de los principales escenarios europeos, Kenji Cabrera también ha logrado abrirse espacio entre los futbolistas peruanos con mayor cotización. El atacante de 23 años, formado en EGB y consolidado futbolísticamente en Melgar, encontró continuidad en Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. Allí comparte vestuario con figuras internacionales como Thomas Müller, mientras su valor alcanza los 1,6 millones de euros, cerca de 6 millones de soles. Su crecimiento refleja el camino de nuevos talentos peruanos en el extranjero.

La Liga 1 tampoco quedó al margen de este ranking de los jugadores nacionales mejor valorizados. Piero Quispe, tras su regreso a Universitario de Deportes, comparte la misma cotización que Cabrera, con 1,6 millones de euros. A su lado aparece Jairo Concha, también integrante del cuadro crema, con un valor de mercado de 1,5 millones de euros, equivalente a unos 5,8 millones de soles. Ambos representan la presencia del torneo local dentro de una lista dominada por futbolistas que militan fuera del país.

La sorpresa que ocasionó en este top de jugadores más cotizados fue Renato Tapia que viene jugando en Emiratos Árabes

El paso de los años también se reflejó en la cotización de Renato Tapia, quien en su mejor momento llegó a superar los 10 millones de euros y lideró la lista de los jugadores peruanos más valorizados. Hoy, el volante de 31 años vive una realidad distinta en el mercado futbolístico. Desde su actual etapa en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, su valor se sitúa en 1,5 millones de euros. Una cifra que evidencia cómo el tiempo y los cambios de escenario pueden transformar la trayectoria de un futbolista.

La lista de los diez peruanos con mayor valor de mercado se cierra con Renzo Garcés, defensor de Alianza Lima. El zaguero ha conseguido incrementar su cotización gracias al presente que atraviesa con la camiseta ‘blanquiazul’. Según Transfermarkt, su valor alcanza los 1,3 millones de euros, cerca de 5 millones de soles. Así, Garcés se abre paso entre los nombres más cotizados del país, representando también el crecimiento de los jugadores que destacan en el campeonato local.

Varios jugadores de este top 10 podrían integrar la próxima convocatoria de Mano Menezes para los amistosos

Con la mirada puesta en la próxima convocatoria, varios nombres del top 10 comienzan a tomar fuerza en la carrera por vestir nuevamente la camiseta de la selección peruana. La nómina que prepara Menezes tendría entre sus opciones más firmes a Erick Noriega, Renzo Garcés, Oliver Sonne, Marcos López y Fabio Gruber. El anuncio, previsto para el miércoles 16 de septiembre, mantiene en vilo a los aficionados. Cada jornada y cada actuación parecen convertirse en una audición silenciosa para ganarse un lugar en la ‘bicolor’.

En cambio, los casos de Felipe Chávez y Renato Tapia aparecen rodeados de mayor incertidumbre de cara a la lista definitiva. Sus presentes deportivos alimentan las dudas, pero también mantienen encendida la ilusión de los hinchas peruanos. La expectativa crecerá conforme se acerque el día del anuncio oficial. Entonces, los nombres dejarán de ser posibilidades para convertirse en certezas. Y en ese momento comenzará una nueva historia para la selección peruana.

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