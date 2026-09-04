Por Christian Gambini

El paso del tiempo también dejó su huella en la cotización de los protagonistas peruanos que brillaron durante el Mundial de Rusia 2018. Aquellos referentes que llevaron a la ‘bicolor’ de regreso a una Copa del Mundo vieron disminuir su valor de mercado, influenciados por la edad y el rendimiento mostrado en las últimas temporadas. Tras los repechajes rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, el fútbol peruano perdió parte del protagonismo que alguna vez alcanzó. La nueva realidad quedó reflejada en la más reciente actualización de Transfermarkt.