Croacia, Bélgica y Suecia son algunas de las selecciones que dejaron huella al conquistar el tercer lugar en una Copa del Mundo. (Fuente: CNN)
Croacia, Bélgica y Suecia son algunas de las selecciones que dejaron huella al conquistar el tercer lugar en una Copa del Mundo. (Fuente: CNN)
Por Redacción EC

El duelo por el tercer lugar se disputa desde la primera edición del Mundial en 1930, con la única excepción de la Copa del Mundo de 1950, cuando el torneo se definió mediante un grupo final y no hubo un partido específico por el tercer puesto. Desde entonces, este encuentro se convirtió en una tradición que permite cerrar el campeonato con un premio para una de las semifinalistas derrotadas.