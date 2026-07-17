El duelo por el tercer lugar se disputa desde la primera edición del Mundial en 1930, con la única excepción de la Copa del Mundo de 1950, cuando el torneo se definió mediante un grupo final y no hubo un partido específico por el tercer puesto. Desde entonces, este encuentro se convirtió en una tradición que permite cerrar el campeonato con un premio para una de las semifinalistas derrotadas.

¿Qué selecciones terminaron terceras en la historia de los Mundiales?

Alemania es la selección que más veces finalizó en el tercer lugar de una Copa del Mundo, consolidándose como una de las potencias más constantes del fútbol internacional. También destacan países como Francia, Polonia, Brasil, Suecia y Croacia, que en distintas generaciones lograron subir al podio pese a quedarse a las puertas de la final.

Entre los terceros puestos más recordados figuran el de Croacia en Francia 1998, liderada por Davor Šuker en su debut mundialista como nación independiente; el de Turquía en Corea-Japón 2002, una de las grandes sorpresas del torneo; y el de Bélgica en Rusia 2018, cuando consiguió el mejor resultado de su historia tras vencer a Inglaterra. Más recientemente, Croacia volvió a quedarse con el tercer lugar en Qatar 2022 al derrotar a Marruecos en un partido muy disputado.

El partido por el tercer puesto también deja momentos históricos

Aunque algunos equipos consideran este encuentro un simple trámite después de perder la semifinal, otros lo afrontan como una oportunidad para cerrar el torneo con una alegría y sumar un logro importante para su historia. En muchas ocasiones, además, este partido ha servido para despedir a figuras legendarias o para que jóvenes talentos brillen en el escenario más importante del fútbol.

El tercer puesto también suele ofrecer partidos abiertos y con muchos goles, ya que la presión competitiva es menor que en la final. Esto ha permitido disfrutar de encuentros memorables y actuaciones individuales que permanecen en la memoria de los aficionados, reforzando el valor deportivo de este compromiso.

Mejores terceros y tercer puesto: dos conceptos distintos

Con la ampliación del formato a 48 selecciones en 2026, el Mundial sumó otro concepto relacionado mejores terceros de la fase de grupos , que son los equipos que, sin terminar entre los dos primeros de su zona, logran clasificarse a ocho mejores terceros , elegidos por puntos, diferencia de goles, tantos a favor, fair play y, en último recurso, ranking FIFA.

Sin embargo, este “tercer puesto” estadístico no debe confundirse con el tercer lugar del Mundial , que sigue definiéndose en un partido único, cara a cara, entre los dos perdedores de las semifinales.

¿Premio consuelo o medalla que pesa? El valor del tercer puesto

La discusión sobre si debería existir el partido por el tercer lugar aparece en casi todos los Mundiales: hay quienes lo ven como un trámite para equipos emocionalmente golpeados y quienes lo consideran un cierre necesario para un torneo que dura un mes. La historia y la psicología del deporte muestran que, para muchos futbolistas, ese encuentro se vive como última oportunidad de celebrar con su selección, despedir a figuras históricas y transformar una derrota reciente en un recuerdo más amable.

Al final, el tercer lugar sigue diciendo mucho sobre el Mundial: revela qué equipos tienen la capacidad de levantarse rápido, pone en valor proyectos que tal vez nunca alcancen el título y recuerda que la gloria no siempre se mide solo en trofeos dorados. En un torneo donde la final se lleva todas las luces, los “campeones del bronce” son la prueba de que también hay historias memorables en el escalón que nadie elige de entrada, pero que pocos olvidan cuando miran hacia atrás.

El Mundial 2026 tendrá un nuevo tercer lugar

Con el Mundial 2026 llegando a su desenlace, una nueva selección se sumará a la lista de países que terminaron en el tercer escalón del podio. Antes de la gran final, los dos equipos que cayeron en semifinales se enfrentarán para definir quién se queda con la medalla de bronce y un lugar en la historia del torneo.

Aunque el campeón acapara los titulares, finalizar tercero en un Mundial sigue siendo un logro reservado para muy pocas selecciones. Para muchos futbolistas y aficionados, subir al podio representa el reconocimiento a una campaña sobresaliente y la oportunidad de cerrar la Copa del Mundo con una victoria que también queda grabada en la historia del fútbol.

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