La temporada del fútbol peruano entra en su etapa decisiva y no solo los equipos de Primera División tienen motivos para mantener la expectativa entre los hinchas. En la Liga 2, la lucha por alcanzar la máxima categoría está cada vez más cerca de llegar a su desenlace, con cuatro clubes que todavía mantienen viva la ilusión de conseguir uno de los boletos disponibles para el próximo año y dar un paso en su historia deportiva. Sin embargo, el camino para lograrlo tiene algunas particularidades que los seguidores del balompié nacional deben conocer, pues el sistema actual contempla distintas instancias antes de definir a los nuevos integrantes de la Liga 1. A continuación, te contamos cómo se desarrollará esta definición, cuáles son las etapas que deberán superar los equipos y qué necesitan para conseguir el ascenso a Primera División.

¿QUÉ EQUIPOS TIENEN POSIBILIDADES DE ASCENDER A LA LIGA1 2027?

Cuatro clubes continúan en carrera por los dos lugares disponibles en la Primera División de 2027. Se trata de Universidad San Martín, ADA Jaén, Carlos Mannucci y Unión Comercio, que buscarán aprovechar sus últimas oportunidades para alcanzar el objetivo.

Los dos primeros consiguieron clasificarse a la final de la Liga 2, mientras que los otros dos deberán enfrentarse para continuar en competencia. De esta manera, los cuatro mantienen posibilidades de convertirse en nuevos integrantes del campeonato de Primera División.

¿CÓMO SE DEFINIRÁN LOS DOS ASCENSOS A PRIMERA DIVISIÓN?

El reglamento actual establece que el campeón de la Liga 2 obtiene automáticamente el primer cupo. El segundo se determinará mediante dos enfrentamientos consecutivos, ambos con partidos de ida y vuelta.

Así se desarrollará la definición:

Primera instancia: los perdedores de las semifinales disputan una serie de ida y vuelta. En esta temporada, Carlos Mannucci y Unión Comercio protagonizarán este enfrentamiento.

los perdedores de las semifinales disputan una serie de ida y vuelta. En esta temporada, Carlos Mannucci y Unión Comercio protagonizarán este enfrentamiento. Segunda instancia: el ganador de esa llave se medirá con el perdedor de la final entre San Martín y ADA Jaén.

el ganador de esa llave se medirá con el perdedor de la final entre San Martín y ADA Jaén. Última oportunidad: el vencedor de este último enfrentamiento conseguirá el segundo boleto a la Liga1 2027.

Por lo tanto, San Martín y ADA Jaén tienen la posibilidad de asegurar su ascenso con una victoria en la final. Si alguno pierde, todavía podrá luchar por el otro lugar disponible, según explica RPP.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS SEMIFINALES DE LA LIGA1 2026?

Mientras se resuelve la lucha por los ascensos, la Liga1 Te Apuesto 2026 también se prepara para definir a su campeón nacional. Sport Huancayo consiguió el título del Torneo Clausura tras vencer por 3-0 a Universitario, resultado que le permitió asegurar su participación en los playoffs.

El equipo dirigido por Richard Pellejero se enfrentará nuevamente a Universitario, que también clasificó a esta instancia por su ubicación en la tabla acumulada. De acuerdo con el reglamento, el club mejor posicionado en la clasificación general tendrá la ventaja de cerrar la llave como local. Por ese motivo, el Rojo Matador disputará el primer encuentro en Huancayo y los cremas recibirán la revancha en Lima.

Los partidos quedaron programados de la siguiente manera:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio IPD Huancayo.

domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio IPD Huancayo. Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental.

El ganador de esta semifinal se medirá ante Alianza Lima, que obtuvo su clasificación directa a la definición nacional después de consagrarse campeón del Torneo Apertura y quedar primero en el Acumulado. La final tendrá su primer compromiso el 8 de diciembre, en el estadio del vencedor de la semifinal, mientras que el partido de vuelta se disputará el 13 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.

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