Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán un nuevo ‘Clásico’ del fútbol peruano, aunque esta vez habrá un agregado especial. Se trata de la disputa por conocer al campeón de la Liga 1 2023.

Los ‘blanquiazules’ irán en busca de obtener su tercer título y lograr el tricampeonato nacional, mientras que los ‘cremas’ intentarán acabar con la mala racha de nueve años sin salir campeón.

Un aspecto importante en el equipo ‘íntimo’ es que mantiene a sus máximos referentes con los cuales se consagraron campeones en los años 2021 y 2022, quienes también buscarán su tercer trofeo para hacer historia con los de La Victoria.

¿QUÉ FUTBOLISTAS DE ALIANZA LIMA JUGARÁN SU TERCERA FINAL CONSECUTIVA CON LA CAMISETA ‘BLANQUIAZUL’?

En total son nueve los futbolistas que se han mantenido en el plantel de Alianza Lima en los últimos tres años. Se trata de Angelo Campos, Hernán Barcos, Pablo Miguez, Yordy Vílchez, Richy Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Franco Saravia.

Los futbolistas mencionados tendrán la histórica misión de vencer a la “U” para consagrarse tricampeones nacionales. Será la séptima final entre ambos importantes equipos del fútbol peruano, cuyas estadísticas favorecen a los ‘cremas’, quienes en las dos definiciones anteriores se consagraron campeones, precisamente en los años 1999 y 2009.

El partido también tendrá otro duelo importante y es entre los entrenadores uruguayos Jorge Fossati y Mauricio Larriera. Los dirigidos por Fossati llegan a este duelo como ganadores del Torneo Clausura, mientras que los de Larriera aseguraron su clasificación al ser ganadores del Torneo Apertura y obtener el primer lugar de la Tabla Acumulada, por lo cual obtuvieron el derecho a elegir el orden de los escenarios.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE DISPUTARÁN LOS PARTIDOS POR LA GRAN FINAL DE LA LIGA 1 2023?

La definición por el campeón nacional se disputará mediante dos partidos de ida y vuelta, en la que cada equipo será local en su estadio correspondiente y con su gente desde las gradas.

El primer partido se jugará el próximo sábado 4 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, mientras que la segunda final se jugará a mitad de semana, exactamente el miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva.

Es importante mencionar que la cantidad de goles en ambos cotejos no serán considerados, por lo que el equipo que desee levantar el trofeo al final de los dos encuentros deberá ganar ambos partidos o ganar y empatar. En caso de que cada finalista gane un encuentro, el campeón se definirá en un tercer partido en campo neutral.

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LAS FINALES DE LA LIGA 1 2023?

Los hinchas ‘cremas’ que no logren conseguir entradas para la primera final podrán ver el partido por la señal de GOLPERÚ y Movistar Play, mientras que los aficionados ‘blanquiazul’ que no asistan a Matute podrán seguir la transmisión por Liga 1 Play, además de otras señales televisivas como: DirectTV, Best Cable, Claro TV y Liga 1 Max.

¿QUIÉN GANÓ MÁS CLÁSICOS, ALIANZA LIMA O UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

A lo largo de la historia, entre torneos, cruces internacionales y amistosos, Alianza Lima y Universitario de Deportes se han enfrentado en 369 oportunidades, cuyos resultados quedaron en 142 victorias para los blanquiazules, 123 triunfos para los cremas y 104 empates.

Por otro lado, cabe señalar que ambas escuadras han disputado seis finales, aunque en una de ellas existe una polémica. La primera final se disputó en 1928 y la consagración correspondió a los ‘íntimos’. La segunda final es la de la controversia, puesto que la “U” salió campeón en la final de 1934, pero los de La Victoria señalan que esa definición fue para el Torneo de Primeros Equipos y no para el torneo peruano.

La tercera final la ganaría Alianza Lima en 1955 y sería la última que ganaría en cuestión de clásicos, puesto que en las siguientes finales entre blanquiazules y cremas, que fueron en 1987, 1999 y 2009, ganaría Universitario.