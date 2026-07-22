El torneo del centenario, que será organizado por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, promete reunir a una nueva generación de estrellas. Aunque faltan cuatro años para el inicio del Mundial 2030, analistas y especialistas ya colocan a varias selecciones entre las principales candidatas al título.

España y Francia: el campeón vigente y su principal perseguidor

Tras ganar el Mundial 2026, España se ha colocado automáticamente en el centro de todas las predicciones para 2030. Los primeros mercados de apuestas la sitúan como principal favorito , con cuotas que la ponen por delante de Francia y del resto de potencias tradicionales. La combinación de una generación joven liderada por figuras como Lamine Yamal y un estilo de juego ya consolidado en la élite refuerza esa etiqueta de candidata a repetir título.

Francia, por su parte, se mantiene como uno de los proyectos más estables del fútbol mundial. En varias simulaciones y pronósticos aparece con porcentajes cercanos a los de España, reflejo de su profundidad de plantilla, su capacidad de renovación y el peso que ha tenido en las últimas ediciones del Mundial y de la Eurocopa. Que ambas selecciones jueguen “en casa” en Europa añade un factor de ventaja en términos de clima, viajes y apoyo de la afición.

Brasil y Argentina: la eterna amenaza sudamericana

Aunque el Mundial 2030 tendrá sede principal en Europa y África, Brasil y Argentina siguen apareciendo como candidatos naturales en casi todos los análisis. Brasil, líder histórico del palmarés con cinco títulos, conserva un potencial enorme gracias a la constante producción de talento y su capacidad para reconstruir proyectos competitivos en cada ciclo.

Argentina, vigente campeona de 2022 y subcampeona en 2026, se mantiene en la élite por la combinación de tradición, peso anímico y presencia habitual en fases finales. Muchas proyecciones la colocación en el grupo de selecciones con mayor probabilidad de llegar a semifinales, incluso si para 2030 ya no cuenta con algunas de las estrellas actuales, porque su estructura de selección ha demostrado ser capaz de sostener el rendimiento con distintas generaciones.

Inglaterra y Portugal: generaciones que apuntan al título

Inglaterra y Portugal aparecen como aspirantes crecientes en el panorama de cara a 2030. Inglaterra viene acumulando presencias en instancias decisivas (semifinales, finales continentales) y cuenta con una base de jugadores jóvenes en grandes clubes europeos, lo que alimenta la sensación de que podría romper por fin su techo mundialista.

Portugal, una de las federaciones anfitrionas, también se menciona como candidata gracias a su evolución táctica, la calidad de sus futbolistas y el impulso extra de jugar en casa. Aunque ya no estará en la era de Cristiano Ronaldo, el país ha mostrado en los últimos años la capacidad de generar nuevas figuras en todas las líneas, algo que los analistas destacan como clave para sostener opciones reales al título.

Marruecos y otras selecciones emergentes

Entre las posibles sorpresas, Marruecos se menciona con frecuencia por su condición de coanfitrión y por lo que mostró en los últimos ciclos mundialistas. Su paso por semifinales en 2022 y su competitividad en grandes torneos han cambiado la percepción sobre su techo, convirtiéndolo en uno de los proyectos africanos con más futuro.

Además, algunos análisis incluyen selecciones como Países Bajos, Alemania o incluso equipos que podrían crecer mucho de aquí a 2030, dependiendo de cómo evolucionan sus generaciones jóvenes y sus apuestas tácticas. El formato ampliado a 48 selecciones mantiene la puerta abierta para que más países hayan recorrido en fases finales, pero la lista de favoritos sigue concentrándose en quienes ya combinan tradición, talento y continuidad en los últimos años.

Por qué 2030 será un Mundial distinto (y muy abierto)

El Mundial 2030 tendrá un contexto particular: será el centenario de la Copa del Mundo , se disputará en tres continentes y mantendrá la expansión de participantes estrenada en 2026. Eso significa más partidos, más viajes y un reto logístico mayor, factores que pueden favorecer a las selecciones con planteles largos y estructuras técnicas bien organizadas.

Al mismo tiempo, el hecho de que España, Portugal y Marruecos sean anfitriones introduce otras variables: presión de jugar en casa, expectativas políticas y deportivas, y un entorno que puede impulsar o pesar sobre los equipos locales. En ese escenario, los pronósticos actuales dibujan un grupo de 10–12 selecciones con opciones reales de título, pero también recuerdan que las grandes sorpresas —como Marruecos en 2022 o Croacia en 2018— suelen aparecer cuando la historia y las estadísticas creen tener ya todas las respuestas.

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