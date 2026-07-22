España inicia el nuevo ciclo mundialista como la selección a vencer, aunque varias potencias ya apuntan al título del Mundial 2030.(Foto: Getty Images)
España inicia el nuevo ciclo mundialista como la selección a vencer, aunque varias potencias ya apuntan al título del Mundial 2030.(Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El torneo del centenario, que será organizado por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, promete reunir a una nueva generación de estrellas. Aunque faltan cuatro años para el inicio del Mundial 2030, analistas y especialistas ya colocan a varias selecciones entre las principales candidatas al título.