El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), funciona como la tarjeta de presentación oficial de cada ciudadano, un requisito obligatorio que respalda la identidad de quienes transitan por el país. Más que un simple papel, concentra información clave que permite el reconocimiento legal y administrativo de la persona.

¿Quieres cambiar la foto de tu DNI? Así puedes actualizarla fácilmente

Entre los múltiples datos que se registran, el Reniec brinda la posibilidad de realizar correcciones o actualizaciones, abarcando aspectos tan diversos como la firma, las huellas dactilares o la fotografía incluida en el documento. A continuación, te explicamos cómo efectuar estas modificaciones, si conllevan algún costo y te proporcionamos una guía paso a paso para que tu DNI refleje de manera precisa la información actualizada.

Según la misma página del Gobierno, si tienes la intención de cambiar los datos de tu DNI como tu firma, foto, huellas dactilares, dirección, entre otros impresos en tu documento, debes solicitar su rectificación en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Además, debes tener claro que, cuando haces una rectificación de información que va a figurar en tu DNI, es necesario emitir uno nuevo para que los datos correctos aparezcan impresos en tu documento.

Requisitos

Para actualizar tu foto, puedes tomártela de manera gratuita a partir de los 7 años de edad en los centros de atención del Reniec operativos para foto-captura .

Para actualizar tu dirección, presenta un recibo de servicios públicos o tributo municipal, con una antigüedad no mayor a 6 meses, donde conste la dirección a registrar.

NOTA: Las personas casadas antes del 04 de octubre de 1930 podrá acreditar el estado civil con el Acta de Matrimonio Religioso, certificado por el notario eclesiástico.

Para cambiar tu firma, debes indicar al registrador tu voluntad de cambiar tu firma al momento del trámite.

(*) SI el acta solicitada se encuentra en la base de datos del Reniec (paso 1) no debes presentarla.

Hazlo en 3 pasos

1) Paga tu trámite

Realiza el pago por actualización de imagen y datos del DNI de acuerdo a la siguiente escala:

SI tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si tienes DNI Electrónico: S/ 41.00 con el código de tributo 00730 .

con el código de tributo . DNI de personas con discapacidad permanente: gratis.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, indícale al registrador el trámite que deseas realizar y entrégale los documentos solicitados en los requisitos. Él ingresará la información, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega (aproximadamente 10 días hábiles ).

3) Recoge tu DNI Electrónico

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI Electrónico se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega ampliará a 15 días hábiles más.

Ten en cuenta que la entrega del DNI Electrónico es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900