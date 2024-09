Después de que Alianza Lima perdiera 1-0 ante Atlético Grau en Sullana, Universitario logró su objetivo y venció 3-0 a Sport Boys en el Monumental, posicionándose como líder absoluto del Torneo Clausura en la Liga 1 2024. Durante el duelo contra los rosados, ocurrió una jugada controversial en la que Segundo Portocarrero fue el protagonista. El jugador ecuatoriano se subió al balón y eso molestó a los jugadores del equipo rosado, quienes lo tomaron como una burla. Sobre esta situación opinó Rainer Torres, exfutbolista merengue.

Rainer Torres a favor de Portocarrero: “Si no quieres que te hagan jugaditas, entonces gana”

“Y esto lo hablo como ex jugador, no quieres que te hagan jugaditas cuando vas perdiendo ‚entonces gana. Ese tipo de jugadas como la de Portocarrero son parte del fútbol”, dijo el popular ‘Motor’ en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, el exvolante de la selección peruana comparó la jugada del ecuatoriano con una que hizo Roberto Martínez en un clásico ante Alianza Lima. En aquella ocasión, el centrocampista de la ‘U’ se sentó encima de la pelota. “No se pueden limitar cosas cómo estás, sino preguntémosle a Roberto Martínez cuando se sentó en la pelota”.

¿Qué reacciones provocó la publicación de Rainer Torres sobre Portocarrero?

Las reacciones a dicha publicación no se hicieron esperar. “La ‘U’ nunca fue soberbia. Esa jugada estaba de más contra un Boys liquidado en el marcador”, “Lo de Roberto Martinez fue un vuelto al Churre Hinostroza si no me falla la memoria”, “Te admiro Rainer pero discrepamos en esta ocasión; hay ‘jugaditas’ que suman al ataque, que aportan pero en ese caso era totalmente innecesaria”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

Portocarrero provocó la indignación de los jugadores de Boys tras subirse encima del balón. (Foto: Captura Gol Perú)

Qué dijo Fabián Bustos sobre la jugada de Segundo Portocarrero

Fabián Bustos, técnico de los merengues, fue consultado sobre la jugada polémica de Portocarrero. “Son situaciones futbolísticas que por lo general no tienen que pasar, pero nada más”, fue lo que respondió el estratega argentino en conferencia de prensa.

Fabián Bustos tampoco avaló lo hecho por Portocarrero. (Foto: Andina)

Martín Pérez Guedes, volante de la ‘U’, por su parte, dijo lo siguiente sobre dicha situación. “Obviamente que todos le pedimos disculpas en ese sentido los jugadores. Son cosas que pasan en el fútbol, no hay que hacerlo tan grande, sino que son cosas que pasan, obviamente que no nos gustan, no las compartimos a veces. Y nada, hay que seguir para adelante y no hacerlo tan grande”.





Cuáles fueron los resultados de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1

Martes 17 de septiembre

Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio Alberto Gallardo)

ADT 1-2 Cusco FC (estadio Unión Tarma)

Miércoles 18 de septiembre

Atlético Grau 1-0 Alianza Lima (estadio Campeones del 36)

Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo (estadio Germán Contreras Jara)

Cienciano 3-1 Sport Huancayo (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario 3-0 Sport Boys (estadio Monumental)

Jueves 19 de setiembre

Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético (estadio Carlos Vidaurre García)

Los Chankas 1-1 UTC (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 1-1 Melgar (estadio Mansiche)

Cuál es la programación de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sábado 21 de septiembre

18:30 horas: Deportivo Garcilaso vs Cienciano (Estadio Garcilaso de la Vega).

20:30 horas: Sport Boys vs Alianza Lima (Estadio Nacional).

Domingo 22 de septiembre

15:00 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal (Estadio Garcilaso de la Vega).

17:30 horas: Universitario vs Unión Comercio (Estadio Monumental).

20:00 horas: UCV vs ADT (Estadio Garcilaso de la Vega).

Lunes 23 de septiembre