Alianza Lima es el club del momento en el fútbol peruano. El conjunto blanquiazul avanzó las tres fases preliminares de la Copa Libertadores y accedió a la zona de grupos, toda una hazaña para el fútbol peruano. Y, sin duda, la eliminación a Boca Juniors es el momento más recordado en lo que va de esta campaña victoriana. A propósito de ello, Rainer Torres, exfutbolista y campeón nacional con Universitario en dos oportunidades, dijo una polémica frase sobre lo logrado por el clásico rival.

Rainer Torres sobre clasificación de Alianza a la fase de grupos: “Han celebrado como si hubieran campeonado la Copa Libertadores”

“Tengo muchos amigos de Alianza, les tengo mucho cariño. Es para celebrar, seguramente, porque le ganas a Boca, lo eliminas, pero han celebrado como si hubieran campeonado la Copa Libertadores. Con todo respeto, pero mis amigos me mandan mensajes”, empezó diciendo el popular ‘Motor’ en el podcast de Embajadur Crema.

Asimismo, Rainer resaltó que los cremas lograron ganar el torneo, aunque en una categoría Sub 20. “La ‘U’ ha campeonado, es bicampeón, campeonó en Matute. Una Copa Libertadores Sub 20 no es igual que la de mayores, pero sigue siendo una Copa Libertadores.

Franco Lostanau sobre la participación de Alianza en la Libertadores: “La copa empieza en fase de grupos, ahí se ve a los buenos”

Franco Lostaunau, famoso comunicador, que estuvo en Denganche, fue contundente para señalar que, si bien es meritorio lo hecho por Alianza, el torneo continental recién empieza en la siguiente etapa, cuando los clubes se enfrenten en grupos. “La Libertadores empieza en fase de grupos, ahí se ven los buenos, a los que llegan. Boca no llegó, sí, ¿pero la Copa la va a ganar un equipo peruano? ¿La Copa la va a ganar un equipo ecuatoriano? La va a ganar un brasileño o un argentino”.

“Boca está mal desde antes. Boca juega mal desde hace muchísimo tiempo. Estamos individualizando por un equipo a todo un país”, agregó Lostanau, quien además estuvo acompañado en la mesa con Michael Succar.

Cuándo es el primer clásico del 2025 entre Alianza Lima y Universitario

El primer enfrentamiento entre cremas y victorianos se dará por la jornada 7. Luego del receso que habrá por la participación de la selección peruana en las Eliminatorias, se disputará una fecha, luego recién llegará el clásico. Si bien no hay programación oficial, se espera que se juegue en el primer fin de semana de abril.

El estadio que albergará este esperado duelo seré el Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria. Para este encuentro se espera un lleno total, debido al gran momento en el que llegan los dos equipos. Eso sí, solo se jugará con la hinchada local, es decir, solo con fanáticos aliancistas.

El histórico récord que alcanzó Alianza Lima tras eliminar a Deportes Iquique en la Libertadores y que lo celebra la hinchada blanquiazul

Tras dejar en el camino al cuadro chileno, los ‘íntimos’ se convirtieron en el cuarto equipo de la historia del torneo continental en avanzar las tres fases previas hasta llegar a grupos. Antes lo habían hecho Guaraní en 2020 (eliminó a San José, Corinthians y Palestino), Barcelona SC en 2020 (eliminó a Progreso, Sporting Cristal y Cerro Porteño), y Olimpia en el 2022 (eliminó a Fluminense, César Vallejo y Atlético Nacional).

Recordemos que desde el 2005 se empezó a jugar la Libertadores con dos fases preliminares, pero a partir del 2007 se juegan con tres. Entonces, de esta manera, Alianza se posiciona como el único club peruano en realizar esta hazaña.